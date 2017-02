Mỹ ban hành hướng dẫn mới thắt chặt thực thi luật di trú

Trong lúc tổng thống Donald Trump chuẩn bị ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh được sửa đổi trong tuần này, Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa ban hành những hướng dẫn mới sẽ tăng cường việc trục xuất và thực thi các luật lệ di trú. Từ Washington, thông tín viên Jesusemen Oni của đài VOA tường trình:

Chính quyền của ông Trump đang ra sức thực thi mục tiêu ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Các thông báo mới của Bộ An ninh Nội địa đề ra các biệ pháp mạnh hơn trong việc thực thi luật lệ di trú.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết:

"Thông báo liên quan đến sắc lệnh hành pháp về an ninh biên giới và tăng cường thực thi luật di trú đề ra các biện pháp mà Bộ An ninh Nội địa sẽ tiến hành để đảm bảo an ninh ở biên giới phía nam của đất nước, ngăn chặn việc nhập cư bất hợp pháp trong tương lai và gửi trả những người nhập cư bất hợp pháp về nước họ một cách nhanh chóng, nhất quán và nhân đạo."

Những hướng dẫn mới đưa ra các kế hoạch chi tiết để tăng tốc việc trục xuất, tăng số di dân cần sớm bị trục xuất, và lập danh sách bổ sung nhân lực cho các cơ quan thực thi luật pháp địa phương.

Kế hoạch này cũng bao gồm việc tuyển dụng thêm 15.000 nhân viên Hải quan và Di trú và tuần tra biên giới. Theo Nhà Trắng, mục tiêu hiện nay không phải là một đợt trục xuất hàng loạt.

"Thông điệp mà Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa muốn gửi đi là các di dân bất hợp pháp đang ở trên đất nước đề ra một mối đe dọa đối với sự an toàn của công chúng hoặc đã phạm tội sẽ bị trục xuất trước tiên, và chúng tôi kiên quyết đảm bảo rằng điều đó được thực hiện."

Các hướng dẫn này không loại bỏ chính sách bảo vệ đối với những người thuộc Chương trình tạm hoãn trục xuất vì đã đến Mỹ lúc còn nhỏ.

Chương trình này tạo điều kiện cho một số người nhập cư bất hợp pháp được làm việc và sinh sống ở Mỹ, mặc dù không cấp cho họ quy chế định cư hợp pháp.

Các hướng dẫn mới này được đưa ra trong lúc tổng thống chuẩn bị ban hành phiên bản sửa đổi của sắc lệnh tạm cấm du hành trước đó bị các tòa án chặn lại.

Sắc lệnh được công bố lần đầu tiên vào cuối tháng 1 nhắm vào 7 nước có phần lớn dân số theo Hồi Giáo. Nó đã làm dấy lên những cuộc biểu tình lớn tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Nhà Trắng nói Tổng thống Trump sẽ không từ bỏ sắc lệnh này.

"Chúng tôi sẽ thắng bởi vì tổng thống được trao quyền để làm những gì ông phải làm để bảo vệ đất nước.”