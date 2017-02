Mỹ: Chưa định dùng Vệ binh Quốc gia thi hành luật di trú

Tòa Bạch Ốc ngày 17/2 cho biết chưa có kế hoạch sử dụng Vệ binh Quốc gia để thi hành luật di trú truy lùng di dân bất hợp pháp, sau khi có tin là đề nghị này đã được chính quyền ông Trump cứu xét.

Thông tấn xã AP loan tin rằng đề nghị sử dụng đến 100.000 vệ binh quốc gia là một phần trong dự thảo bản ghi nhớ đang được truyền tay tại Bộ An ninh Nội địa.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cực lực chỉ trích tin này. Ông nói “không có bất cứ nỗ lực nào…sử dụng Vệ binh Quốc gia để truy lùng di dân bất hợp pháp. Tin này sai sự thật 100%.”

Ông David Lapan, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa, nói Bộ “không cứu xét việc huy động Vệ binh Quốc gia để thi hành luật di trú.”

Thông tấn xã AP cho biết dự thảo ghi nhớ đề ngày 25 tháng 1 được luân lưu trong nhân viên Bộ An ninh Nội địa trong khoảng 2 tuần lễ và đưa lên cho người đứng đầu tạm thời của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.

Theo tin AP, xấp tài liệu 11 trang kêu gọi quân sự hóa việc thi hành luật di trú tại những tiểu bang giáp ranh Mexico như California, Arizona, New Mexico và Texas và còn bao gồm 5 tiểu bang nối lền 4 tiểu bang này là Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas và Louisana.

AP nói bản ghi nhớ dùng để hướng dẫn việc thi hành một loạt các lệnh hành pháp về di trú và an ninh biên giới mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày 25 tháng 1.

Một giới chức dấu tên của Bộ An ninh Nội địa cho biết bản ghi nhớ AP có được chỉ là bản ‘hết sức sơ khởi’ của một tài liệu do nhân viên của Bộ trưởng An ninh Nội địa soạn thảo. Giới chức này nói thảo luận về việc sử dụng Vệ binh Quốc gia bị bãi bỏ trước khi dự thảo được đệ trình tới ông Kelly.