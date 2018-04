Xả súng tại trụ sở YouTube, ít nhất 4 người trúng thương

Một nghi phạm xả súng tại trụ sở YouTube gần San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 3/4, khiến nhân viên hoảng loạn đổ ra đường, ít nhất 4 người trúng thương được đưa vào bệnh viện.

Hung thủ là một phụ nữ đã bị ‘hạ’ tại hiện trường, Reuters dẫn nguồn tin từ NBC News.

Cảnh sát ở San Bruno khuyến cáo dân chúng tránh xa địa điểm tọa lạc của YouTube thuộc sở hữu của Alphabet Inc’s Google.

Lisa Kim, phát ngôn nhân Trung tâm Y tế Stanford cho biết nơi này tiếp nhận 4-5 nạn nhân từ vụ xả súng ở văn phòng YouTube.

A YouTube product manager, Todd Sherman, described on his Twitter feed hearing people running, first thinking it was an earthquake before he was told that a person had a gun.

Công ty Google cho NBC News biết họ đang phối hợp với nhà chức trách địa phương trong vụ việc này.

Tháng rồi, YouTube loan báo sẽ cấm đăng tải trên kênh truyền thông xã hội này các nội dung quảng bá mua bán súng ống và phụ kiện cùng các video dạy chế tạo võ khí.