TT Trump tweet lại lời kêu gọi sa thải bác sỹ Fauci

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng tải lại lời kêu gọi sa thải bác sĩ Anthony Fauci trên Twitter sau khi chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm nói rằng nhiều mạng người có thể đã được cứu sống nếu thực hiện việc đóng cửa trên toàn quốc sớm hơn trước sự bùng phát dịch virus corona do chủng mới gây ra.

Ông Trump hôm 12/4 đã tweet lại đăng tải của một cựu ứng cử viên Quốc hội của đảng Cộng hòa, người đã trích dẫn những bình luận của bác sỹ Fauci trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cùng ngày và đăng lại dòng tweet “đã đến lúc #SaThảiFauci.”

Trước đây, vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đã đăng tải lại những dòng tweet chỉ trích các quan chức hoặc những kẻ thù thay vì tự mình đưa ra những lời chỉ trích. Việc đăng lại dòng tweet trên đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông Trump đã hết kiên nhẫn với nhà khoa học nổi tiếng và có thể sẽ sa thải vị bác sỹ này.

Nhà Trắng cho đến hôm 13/4 vẫn không đưa ra bình luận gì về dòng tweet được đăng tải lại của Tổng thống Trump.

Bác sỹ Fauci đã lấy lại tiếng tăm trên toàn quốc - và được nhiều người yêu mến - với tư cách là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại virus corona. Ông đã không đồng tình hoặc chỉnh sửa những phát biểu của ông Trump về các vấn đề khoa học trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do dịch COVID-19 gây ra, bao gồm việc liệu thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có hiệu quả trong việc phòng chống virus này hay không.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “State of the Union” của đài CNN, bác sỹ Fauci được hỏi về một bài báo của New York Times cho thấy những cảnh báo sớm được gửi tới Nhà Trắng về chủng virus mới corona. Nhà khoa học này thừa nhận rằng đóng cửa đất nước sớm hơn có thể đã cứu sống được nhiều người, nhưng ông cũng thận trọng cho rằng có một số yếu tố liên quan tới việc đó.

“Rõ ràng, nếu chúng ta có một khởi đầu tốt hơn thì thật là tốt, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể nói rằng chúng ta đến mức này chỉ vì một yếu tố,” bác sỹ Fauci nói. “Nó rất phức tạp.”

Cuộc phỏng vấn này đã làm cho bác sỹ Fauci nhận nhiều sự phản đối hơn, mà trước đó ông đã là mục tiêu của giới cực hữu vì những mâu thuẫn của ông đối với Tổng thống Trump.

Ông Trump cũng đã kịch liệt phản đối bài báo của tờ New York Times trong các dòng tweet đăng tải hôm 12/4 và gọi nó là “giả dối”.

Tuần trước trong một cuộc họp báo hàng ngày để cập nhật tình hình virus corona của Nhà Trắng, ông Trump đã xen vào và ngăn bác sỹ Fauci khi trả lời câu hỏi về hydroxychloroquine.

Bác sỹ Fauci, 79 tuổi, đã lãnh đạo cơ quan bệnh truyền nhiễm liên bang từ năm 1984 dưới thời các tổng thống của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tổng thống George W. Bush của Đảng Cộng hoà đã vinh danh ông với Huân chương Tự do của tổng thống năm 2008.

Một số cuộc thăm dò trong thời gian đại dịch COVID-19 đã cho thấy người Mỹ tin tưởng bác sỹ Fauci hơn Tổng thống Trump.