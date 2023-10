Vụ truy tố ở Georgia: các bị can nhận tội sẽ ‘nguy hiểm cho ông Trump’

Việc các đồng bị can với ông Trump trong vụ truy tố ở Georgia về can thiệp bầu cử lần lượt nhận tội sẽ ‘rất nguy hiểm cho ông Trump’ khi họ sẽ phải khai hết sự thật cũng như phải đưa ra các bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình, một vị luật sư ở California nhận định với VOA.

Bà Jenna Ellis, luật sư cánh hữu thuộc đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm 2020, hôm 24/10 đã trở thành người mới nhất nhận tội trước cáo trạng hình sự về can thiệp bầu cử ở bang Georgia.

Cáo trạng của bà Fani Willis, biện lý liên bang hạt Fulton, bang Georgia, cáo buộc ông Trump và 18 đồng phạm, trong đó có bà Ellis, âm mưu lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia.

Khóc và hối hận

Theo cáo trạng này, bà Ellis đã kêu gọi các nghị sỹ bang ở các bang dao động quan trọng mà ông Biden thắng bổ nhiệm các đại cử tri giả để bỏ phiếu cho ông Trump.

Bà Ellis, 38 tuổi, đã nhận tội tại Tòa Thượng thẩm Hạt Fulton đối với tội hỗ trợ và tiếp tay cho các tuyên bố và bài viết sai sự thật về gian lận phiếu bầu.

Trong tuyên bố nhận tội, bà Ellis xuất hiện vừa khóc vừa nói trước Thẩm phán Scott McAfee rằng bà hối hận về hành động của mình sau thất bại bầu cử của ông Trump.

“Là luật sư và cũng là tín đồ Thiên chúa giáo, tôi rất đặt nặng trách nhiệm luật sư của mình và tôi cố gắng làm một người có tư cách đạo đức đàng hoàng trong tất cả các việc làm của mình,” bà Ellis phát biểu.

“Tôi tin rằng việc thay mặt cho Tổng thống Trump thách thức kết quả bầu cử nên được thực hiện một cách công bằng và hợp pháp,” bà nói, nhưng ‘tôi đã không làm tròn bổn phận’.

“Nếu lúc đó tôi biết những gì mà bây giờ tôi mới biết thì tôi sẽ từ chối đại diện cho ông Donald Trump để thách thức kết quả bầu cử,” bà nói.

Theo thỏa thuận nhận tội này, bà Ellis sẽ tránh được án tù, thay vào đó bà chỉ bị 5 năm quản chế và phải trả 5.000 đô la tiền bồi thường, cộng với 100 giờ lao động công ích và phải viết thư xin lỗi người dân Georgia.

Bà cũng phải ra khai chứng trung thực tại tất cả các phiên xử các đồng bị cáo khác trong vụ án, bao gồm cả ông Trump.

Trước bà Ellis, đã có ba đồng bị can khác đã nhận tội, bao gồm các luật sư Sidney Powell, Kenneth Chesebro và người đóng tiền bảo lãnh Scott Hall. Những người này đã chịu ra khai sự thật chống lại các bị can còn lại trong vụ án.

Bà Sidney Powell đã nhận tội hôm 19/10 về tội nỗ lực lật ngược thất bại của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. Đổi lại, bà sẽ chịu mức án quản chế sáu năm, nộp phạt 6.000 đô la và sẽ phải viết thư xin lỗi người dân Georgia.

Ông Trump chưa nói gì về việc bà Ellis nhận tội, nhưng ông đã viết trên Truth Social rằng bà Sidney Powell ‘chưa bao giờ’ là luật sư của ông mặc dù bà Powell đã từng là thành viên chính thức trong đội ngũ pháp lý của ông Trump hồi năm 2020.



‘Áp lực phải nhận tội’



Trao đổi với VOA từ Little Saigon, bang California, Luật sư Nguyễn Quốc Lân, giải thích rằng mặc dù việc các bị can này nhận tội ‘hoàn toàn là tự nguyện’ nhưng họ đã đối mặt với sức ép rất lớn từ phòng biện lý của bà Fani Willis.



Họ phải tính toán, cân nhắc trước đề nghị của biện lý rằng nếu họ phải ra tòa và bị kết tội thì họ sẽ bị mức án rất nặng cho các tội đại hình, chi bằng nhận tội thì họ sẽ được biện lý cho hưởng hình phạt nhẹ nhất. Đổi lại, họ phải cộng tác với văn phòng biện lý và khai hết sự thật mà họ biết, luật sư Lân cho biết.



Nếu họ khai thành khẩn, đúng sự thật thì sẽ được thực hiện thỏa thuận nhận tội, bằng không ‘sẽ bị đề nghị mức án tối đa’, cũng theo lời luật sư này.



“Ở đây có sự cố vấn của các luật sư của họ. Các luật sư này ở trong thế là phải lấy cái gì tốt nhất cho thân chủ. Họ có thể thấy nhận tội là lựa chọn tốt nhất,” Luật sư Lân nói.



Trả lời câu hỏi các bị can lần lượt nhận tội sẽ tác động đến những bị can chưa nhận tội như thế nào, ông Lân cho biết: “Đương nhiên nó tạo áp lực lên những người còn lại rất nhiều. Nên nhớ rằng những người nhận tội này cũng là luật sư. Họ biết rõ thực tế của vấn đề luật pháp này.”



Một áp lực là những bị can còn lại biết rằng những người nhận tội sẽ khai ra hết, gây nguy hiểm cho họ. Khi đó họ ‘càng cố cãi thì càng chết’ nên ‘chẳng thà nhận tội sớm trước khi có người kế tiếp nhận tội’.



Theo phân tích của ông thì người nào nhận tội càng sớm thì càng nhận được nhiều điều kiện có lợi hơn, còn nếu nhận tội càng trễ thì lời khai của họ sẽ không còn giá trị gì nhiều vì những điều họ khai có thể đã được người khác khai hết rồi.



Ông nói ông tin rằng trong thời gian sắp tới những bị can còn lại ‘sẽ tranh nhau nói với phòng biện lý là cho tôi nhận tội’.



“Những người nhận tội đương nhiên là để giữ tương lai, sự sống còn của họ nên họ phải khai hết. Họ phải khai một cách thành khẩn để được sự đồng cảm, sự thương xót của biện lý để cho họ ân huệ được hưởng mức án nhẹ.”



Vị luật sư này cho rằng trước áp lực nhận tội từ những bị can khác, cũng có khi ‘can phạm chủ chốt là ông Donald Trump sẽ đồng ý nhận một số tội để tránh hình phạt nặng’.



‘Đẩy nhanh vụ án’



Ông cho biết thỏa thuận nhận tội trong hệ thống tư pháp Mỹ là ‘tiến trình hoàn toàn hợp pháp, rất là bình thường trong bất cứ vụ án nào có nhiều can phạm’ với mục đích là đẩy nhanh tiến trình xét xử.



“Tiến trình xét xử sẽ nhanh hơn rất nhiều vì sẽ bớt đi bị can, sẽ có thêm nhân chứng, bằng chứng hỗ trợ những gì biện lý đã có,” ông giải thích và cho rằng cơ hội thành công của biện lý Fani Willis trong vụ án sẽ nhiều hơn.



Khi được hỏi lời khai của những người đã nhận tội liệu có đáng tin, Luật sư Nguyễn Quốc Lân nói họ phải ‘đưa ra bằng chứng để xác nhận lời khai của mình’ và đó là ‘cái nguy hiểm cho những người còn lại’.



“Họ không cần chứng minh họ không có tội vì họ đã nhìn nhận là họ có tội rồi. Họ chỉ cần chứng minh những gì họ nói là sự thật,” ông phân tích.



Những người nhận tội có động lực phải trưng ra bằng chứng càng nhiều càng tốt để chứng tỏ họ thành khẩn, ông nói thêm, và nghĩa vụ của họ là ‘phải cung cấp những gì mà biện lý thấy cần để buộc tội những ngời còn lại’.



Tuy nhiên, luật sư của các bị can còn lại có thể lập luận trước tòa rằng ‘những người nhận tội khai như vậy chỉ để được nhẹ tội, để chiều lòng biện lý chứ không phải nói sự thật’.



Khi được hỏi liệu các bị can có phối hợp với nhau để cùng chối tội hoặc nhận tội hay không, ông cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào luật sư của họ.



“Thông thường các luật sư chỉ biết bảo vệ thân chủ của họ và họ không tin bất kỳ người tòng phạm nào,” ông nói. “Các luật sư có thể khuyên thân chủ lo cho bản thân họ trước tiên và tốt nhất là đừng làm cho tội của mình nặng hơn.”



Các luật sư của các bị can khác nhau có thể phối hợp với nhau về lập luận bằng chứng, cũng theo lời ông Lân, nhưng việc này ‘rất là mạo hiểm’ vì ‘biết đâu người kia có thể rò rỉ ra ngoài gây hại cho thân chủ của họ’.



Do đó, ông cho rằng nhiều khả năng các bị can trong vụ án này ‘sẽ là thân ai nấy lo’. Họ cũng không thể nghĩ cho ông Trump nếu ông Trump không giúp họ trang trải chi phí luật sư.



Ảnh hưởng đến Trump thế nào?



Luật sư Lân cho biết cho dù mọi việc đi đến chỗ xác nhận là có can thiệp vào bầu cử nhưng điểm mấu chốt để kết tội ông Trump trong vụ án này là chứng minh được rằng trong suy nghĩ của ông Trump, ông biết rằng việc lật ngược kết quả bầu cử ở Goergia là sai trái mà ông vẫn làm.

“Ông Trump có thể nói rằng tôi cần phải đấu tranh cho cử tri của tôi, cho đất nước của tôi và tôi chỉ nghe theo lời khuyên của các luật sư, họ bảo sao tôi làm vậy,” ông nói và cho biết chưa có ai khai rõ ràng là ông Trump đã nhìn nhận mình đã thua và cần phải có hành động lật ngược bầu cử.



Cho nên biện lý Fani Willis sẽ cần phải moi ra lời khai và bằng chứng từ những người thân cận với ông Trump rằng ông ‘thừa biết mình đã thua ông Biden’.



Về việc ông Trump phủ nhận có quan hệ với các bị can đã nhận tội, chẳng hạn như bà Sidney Powell, ông Lân nói việc ông Trump nói là một chuyện, nhưng bồi thẩm đoàn có tin được hay không là chuyện khác, và họ sẽ xem những bằng chứng, những phát biểu của ông Trump trước đó.