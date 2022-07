Vụ sát hại bé Vân An sẽ được xử công khai trước bão dư luận

Sau nhiều phản đối từ công chúng và gia đình nạn nhân, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/7 cho biết sẽ đưa ra xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bố đẻ và người tình bạo hành đến tử vong thay vì xét xử kín như quyết định trước đây.

Vụ án bé Nguyễn Thái Vân An bị bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái và ‘mẹ kế’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết hồi tháng 12 năm ngoái đã gây rúng động dư luận Việt Nam vì sự tàn nhẫn được xem là “dã man như thời trung cổ.”

Tuy nhiên, Thẩm phán TAND TPHCM hôm 22/6 quyết định đưa vụ án ra xét xử kín mặc dù trước đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh coi đây là ‘vụ án điểm’ và chỉ đạo “không bỏ lọt tội phạm”.

Nhưng quyết định “xử kín” vụ án này đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối từ công chúng cũng như gia đình của cháu bé.

Nhiều người dùng mạng xã hội trong những tuần qua lên tiếng kêu gọi xét xử công khai phiên tòa và cho rằng xét xử kín vụ dì ghẻ, với sự đồng thuận của bố đẻ, bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi đưa ra quyết định xử kín, TAND TPHCM cho rằng vụ án liên quan đến người chưa thành niên, tức dưới 18 tuổi.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong 4 người bảo vệ quyền lợi cho cháu Vân An, gia đình nạn nhân không yêu cầu xử kín. Nói với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, LS Thơm cho rằng xét xử kín chỉ dành cho các trường hợp trong đó nạn nhân là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán và hiện đang còn sống để bảo vệ nạn nhân không bị áp lực tâm lý. Trong vụ án hiện tại, theo LS Thơm, bé Vân An đã tử vong nên xét xử kín là “không phù hợp.”

Vẫn theo vị luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, do vụ án bé Vân An được xác định là án điểm mà bị xử kín thì “công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm không có hiệu quả và sẽ dẫn đến không đạt được yêu cầu chính trị địa phương và cả nước” trong việc răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại quyền trẻ em.

Khi chỉ đạo về việc “không bỏ lọt tội phạm” trong vụ sát hại bé Vân An hồi tháng 12 năm ngoái, Phó Thủ tướng Minh đã yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ.

Gia đình cháu Vân An hôm 2/7 cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị đưa vụ án ra xét xử công khai, theo Dân Việt.

Trước những áp lực này, TAND TPHCM hôm 11/7 quyết định sẽ xử công khai vụ án, trong đó bị can Thái, cha của bé Vân An, bị truy tố 2 tội danh – gồm “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” – với tổng hợp khu hình phạt vao nhất là 8 năm tù, và bị can Trang, người tình của Thái, bị truy tố hai tội – gồm “Giết người” và “Hành hạ người khác” với tổng hợp khu hình phạt cao nhất là tử hình.

Quyết định, được LS Thơm công bố trên trang Facebook cá nhân, cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại phòng xử án TAND TPHCM tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh, ngày 21/7.

Theo cáo trạng được Zing News trích dẫn, bị can Trang, 26 tuổi, đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của bé Vân An một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ dẫn đến việc bé tử vong ngày 22/12. Trước đó có những ngày, bé Vân An bị người tình của cha đánh trong tình trạng không mặc quần áo và bị bắt chui vào chuồng chó, quỳ gối trong đó.

Trong khi đó, vẫn theo cáo trạng, bị can Thái, 36 tuổi, chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái đẻ của mình nhưng không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, hành hạ bé Vân An liên tiếp trong các ngày từ 7 đến 12/12/2021.

Theo giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé Vân An tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hồi đầu năm nay bày tỏ quan ngại “sâu sắc” về vụ bạo hành đến chết bé Vân An và kêu gọi Việt Nam không khoan nhượng với bạo lực cũng như phải có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em.