Vụ bé gái Nghệ An nghi bị xâm hại: Báo Bảo Vệ Pháp Luật tố tướng CA ‘đe nẹt’, ‘nói vống’

Tờ báo có cơ quan chủ quản là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hôm 23/8 đăng bài viết tố cáo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã “đe nẹt” và “nói vống” về tờ báo sau loạt bài điều tra về vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An.

‘Bị giãn màng trinh tự nhiên, không có xâm hại’

Trước đó, trong buổi họp báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em vào chiều 22/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói đây là một vụ “vô cùng phức tạp, nhạy cảm và khó khăn”, đồng thời ông thông báo rằng bố của bé gái đã thừa nhận dựng chuyện con mình bị xâm hại, theo Vietnamnet.

Người đứng đầu cơ quan công an tỉnh Nghệ An cho biết đã trực tiếp nghe những tệp ghi âm mà bố cháu Th. (bé gái nghi bị xâm hại) ghi lại, và lãnh đạo 3 ngành của 2 cấp đã họp để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng.

“Kết quả giám định là cháu Th. bị giãn màng trinh tự nhiên, không có tác động của ngoại lực. Không có việc xâm hại”, Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói.

Nghi án bé gái bị xâm hại ở Nghệ An đã gây “bão” mạng hồi đầu tháng này, sau khi các đoạn video clip về một bé gái vừa khóc vừa xin bố “đi chỗ khác ở đi, con chịu hết nổi rồi” được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ.

Loại bài điều tra

Trong loạt bài điều tra về vụ này, báo Bảo Vệ Pháp Luật (BVPL) dẫn lời của bố cháu bé, ông Nguyễn Thanh Trung, cho biết cháu Th. đã bị một người quen, cô Trần Thị Thúy An (người mà anh nhờ trông con giúp trong lúc bận công việc đột xuất vào ngày 19/6) đưa đến khách sạn Mường Thanh, TP. Vinh, để cho một người đàn ông xâm hại.

“Cô A. giữ hai chân con, cô kia giữ hai tay con cho người đàn ông đó nhét vào hai viên gì màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của con. Sau đó, chú ấy làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn, con kêu khóc thì họ dọa con ‘Nếu không im lặng thì họ đánh chết’, và họ tiếp tục làm, khi ba về con không dám kể nữa”, báo BVPL dẫn lời ông Trung thuật lại câu chuyện.

Tờ báo cho biết ông Trung đã đến công an TP. Vinh vào ngày 28/6 để trình báo sự việc. Công an đã hướng dẫn ông Trung đến Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An để khám và giám định thương tích, nhưng cho đến thời điểm đăng tin (7/8) vẫn chưa có kết quả.

Đi kèm với loạt bài viết trên báo BVPL là những ảnh chụp các tài liệu chẩn đoán, đơn thuốc của Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho thấy cháu Th. bị “đau bụng, viêm âm hộ, đái đau”.

Trong lúc vụ việc đang gây phẫn nộ công luận, ông Nguyễn Thanh Trung bất ngờ bị công an bắt vào ngày 16/8 để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi” đối với cô An (được cho là người yêu của ông Trung). Theo cơ quan chức năng ở Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với cô An (sinh ngày 7/8/2003) và vào thời điểm đó, cô An chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi đưa thông tin về vụ bắt giam ông Trung, báo BVPL tiếp tục điều tra và cho biết cô An có tới 2 năm sinh, 2002 và 2003.

‘Đang nhắm vào điều 331’

Tại buổi báo cáo trước Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói có ba “đối tượng” giúp sức cho ông Trung trong việc đẩy vụ việc lên “gây hoang mang dư luận”, trong đó có chị ruột của ông Trung và 2 người khác. “Sau đó là báo Bảo Vệ Pháp Luật”, Vietnamnet dẫn lời Thiếu tướng Cầu nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, báo BVPL đã về địa phương và viết 25 bài.

“Tôi đã đề nghị cơ quan An ninh điều tra rút bài xuống, phân tích làm rõ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng công an. Chúng tôi đang nhắm vào điều 331 Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”, Vietnamnet trích lời ông Cầu.

Phủ nhận thông tin từ Thiếu tướng Cầu, báo BVPL ngày 23/8 nói họ chỉ viết “9 bài chứ không phải 25 bài và không gỡ bài nào”.

Hiện VOA vẫn truy cập được các bài viết trong loạt bài điều tra của báo BVPL tính cho đến thời điểm sáng sớm 24/8.

Khẳng định đây là một vụ “bịa đặt”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tại buổi họp với QH nói rằng “Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này” và “sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với tội phạm này”.

Trong khi đó, báo BVPL nói họ có “thông tin khách quan từ nhiều nguồn” và đã cử nhóm phóng viên “do 1 đồng chí Phó Tổng biên tập trực tiếp làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Nghệ An” trong quá trình thực hiện loạt bài điều tra.

“Báo BVPL hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không phải là ‘đối tượng’”, tờ báo phản hồi phát biểu của Thiếu tướng Cầu, đồng thời nói thêm rằng “Với một cơ quan báo chí (Báo BVPL), ông còn lớn tiếng đe nẹt, vậy đối với những người dân yếu thế thì tình hình sẽ ra sao”.

Bất chấp kết luận từ người đứng đầu cơ quan công an Nghệ An, “hiện dư luận trên mạng xã hội đang chia thành hai phe”, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người chuyên thực hiện các đề tài “nhạy cảm” gần đây tại Việt Nam, nói với VOA. Trong đó, một phe tin vào các video clip và tệp ghi âm từ bố cháu Th., một phe cho là có sự dàn dựng.

Với kinh nghiệm làm việc cá nhân, nhà báo Hữu Danh cho rằng “uy tín không cao”, thậm chí “dựng chuyện” (trong vụ tài xế Nguyễn Quang Tuy phản đối BOT bẩn), là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người dân trên thực tế không tin vào kết luận của cơ quan điều tra công an.