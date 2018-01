VN hoãn chương trình nghệ thuật TQ trùng ngày hải chiến Hoàng Sa

Việt Nam hoãn chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc tại Hà Nội được dự trù tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa.

Theo hãng tin AP, hôm 19/1 Việt Nam bất ngờ hoãn chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc lấy lý do là vì một sự cố về điện tại Nhà hát Opera, còn gọi là Nhà hát lớn, ở Hà Nội.

Chương trình dự kiến diễn ra vào tối thứ Sáu để đánh dấu kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam.

Theo hãng tin của Mỹ, trước đó trên mạng Facebook nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính phủ hủy bỏ buổi biểu diễn này vì ngày 19/1 trùng với ngày đánh dấu Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 44 năm.

Sáng 19-1, ban quản lý Nhà hát lớn có công văn báo cáo Văn phòng và Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về sự cố kỹ thuật tại đây.

Trả lời báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - cho biết vì xảy ra sự cố nên buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc tại Nhà hát lớn tối 19/1 phải hoãn lại.

Một công văn do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Nhà hát lớn, nêu lý do gặp sự cố xảy ra vào đêm hôm trước: “sự cố hệ thống máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này.”

Tuy nhiên, hãng tin AP nói ông Bình từ chối đưa ra bình luận liệu việc hoãn buổi biểu diễn này có liên quan đến thời điểm nhạy cảm nào hay không nhưng cho biết rằng hai nước đang làm việc để sắp xếp lại lịch diễn.

Ông Bình nói: "Chúng tôi đã thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc về việc trì hoãn này và đang làm việc với họ để chọn một địa điểm khác vào một thời điểm khác."

Đề cập đến quyết định tổ chức biểu diễn chương trình này của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, luật sư Trần Vũ Hải đã bình luận trên Facebook: “Ông Bộ Trưởng Văn Hoá Thể Thao Du Lịch không biết nghe ai tham mưu lại tổ chức "liên danh" biểu diễn với Đại sứ Quán Trung Quốc vào tối nay, 19/1/ 2018, đúng ngày kỷ niểm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt nam (19/1/1974).”

Luật sư Hải viết tiếp: “Thưa ngài Bộ Trưởng, nếu ngài không muốn nhận sự thịnh nộ của mạng xã hội và dân chúng, xin Ngài ra lệnh huỷ bỏ ngay cuộc biểu diễn với ý đồ "không trong sáng", nói thẳng muốn "làm nhục nước Nam."

Trước đó, nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ về sự trùng hợp này. Trong ngày 18/1, các nhà hoạt động vì dân chủ và những người có nhiều ảnh hưởng trên internet đã đăng trên Facebook tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn gây nhiều tranh cãi.

Biểu diễn nghệ thuật TQ trùng dịp tưởng niệm Hoàng Sa gây phẫn nộ

Đoàn nghệ thuật Nội Mông sang Việt Nam biểu diễn lần này gồm 28 nghệ sĩ, dự định biểu diễn tại Hà Nội và Nam Định từ 19/1 đến 21/1.

Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc là hai nước cộng sản láng giềng, người Việt Nam đang cảnh giác với các tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông.

Trung Quốc đã chiếm đóng và xây dựng các cơ sở quân sự trên quần đảo Hoàng Sa sau cuộc chiến hải quân vào ngày 19/1/1974, trong đó hơn 70 lính hải quân Việt Nam Cộng hòa đã tử trận.

Việt Nam và Trung Quốc, cùng với Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố tất cả hoặc một phần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Việc tăng cường quân sự của Trung Quốc tại các hòn đảo nhân tạo ở vùng biển đang tranh chấp đã khiến các nước láng giềng tức giận. Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan tâm, mặc dù Hoa Kỳ không phải là một bên trong các vụ tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không.