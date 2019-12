VN: 4.000 người diễn tập chống ‘kích động trên mạng, bạo loạn ngoài đường’

Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo cho biết sẽ có 4.000 người thuộc các lực lượng an ninh tham gia diễn tập chống khủng bố vào ngày 15/12 với các tình huống giả định do các “thành phần xấu” gây ra như bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan nhà nước, dùng xe máy tuần hành, gây rối…

Cuộc diễn tập được mô tả là có “quy mô lớn”, với sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm: Công an, Bộ tư lệnh, UBND thành phố, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất…

Báo chí trong nước dẫn lời Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nói trong buổi họp báo hôm 12/12 rằng cuộc diễn tập nhằm mục tiêu “đánh giá khả năng ứng phó của các ban ngành trên địa bàn”.

Nội dung cuộc diễn tập sẽ căn cứ trên 4 tình huống giả định gồm: Các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị gây rối an ninh trật tự; hàng trăm người sử dụng xe cộ gây rối tại trung tâm thành phố, tấn công các cơ quan nhà nước; một nhóm khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp để tấn công các cơ quan nhà nước, bắt giữ con tin, đe dọa khủng bố bằng hóa chất, chất nổ.

Đây cũng là lần đầu tiên một số phương tiện, vũ khí chuyên dụng được các lực lượng công an và quân đội đưa vào diễn tập, theo VnEpxress.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ 7 – 11 giờ sáng 15/12. Nhiều tuyết đường ở quận 1 và quận 3 sẽ bị hạn chế giao thông trong khoảng thời gian này.

VnExpress dẫn luật Việt Nam nói khung hình phạt cao nhất dành cho tội phạm khủng bố hay tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền là tử hình.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã khởi tố, bắt giam 17 người liên quan đến vụ sử dụng chất nổ tấn công một trụ sở công an tại TPHCM khiến 1 người bị thương và làm hư hỏng 6 xe gắn máy, cáo buộc họ là thành viên của “tổ chức khủng bố” và “phản động lưu vong” có tên “Triều Đại Việt”.

Công an Việt Nam cũng thông tin trên báo chí rằng tổ chức này hiện đang “ráo riết móc nối, phát triển lực lượng, thành lập các căn cứ trong nước để cất giấu vũ khí, chế tạo thuốc nổ nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại”, đồng thời thông qua các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là YouTube, Facebook, để livestream, tuyên truyền nội dung “phá hoại tư tưởng, đánh trúng tâm lý, nhu cầu của một bộ phận người dân có bức xúc cá nhân và cần kíp về tài chính” để chiêu dụ thành viên.

Ngoài Đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất, Việt Nam không chấp nhận có đảng chính trị đối lập. Tất cả các tổ chức chính trị ngoài Đảng Cộng sản đều bị quy kết là “phản động” hoặc “tổ chức khủng bố”.