Ông Châu Văn Khảm, công dân Úc, bị truy tố tội khủng bố ở Việt Nam

Nhà hoạt động nhân quyền Châu Văn Khảm, một công dân Úc bị cầm giữ ở Việt Nam trong hơn 6 tháng nay, sẽ bị truy tố về các tội khủng bố, Hệ thống Truyền Thông Úc Châu ABC dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 30/8.

Là một thành viên của đảng Việt Tân, ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, bị bắt ở Việt Nam hồi đầu năm 2019 trong một buổi gặp gỡ với một nhà hoạt động thuộc Hội Anh em Dân chủ, trong một chuyến đi thăm Việt Nam để “tìm hiểu thực tế” về tình hình nhân quyền tại đây.

Đài ABC Úc Châu dẫn thông tin do Trung tâm Báo chí và Thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp cho ABC đêm thứ Năm cho biết: "Hôm 29/7/2019, Cơ quan điều tra đã quyết định truy tố ông Châu Văn Khảm và các tòng phạm vì đã có hoạt động khủng bố chống lại chính quyền nhân dân."

Trong cuộc tiếp xúc ngắn với VOA-Việt ngữ vào sáng ngày 30/8, giờ miền Đông Hoa Kỳ, vợ ông Khảm, bà Châu Quỳnh Trang, từ chối trả lời phỏng vấn nhưng bày tỏ sự xúc động và hoang mang của bà. Bà nói “không sao có thể tin được, không thể nào tưởng tượng được” chuyện chồng bà có thể bị truy tố về tội khủng bố.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc châu (CDNVTD) nói về trường hợp ông Châu Văn Khảm.

“Ở Úc này, cộng đồng người Việt chúng ta rất là đông và có những ảnh hưởng trên các chính sách của nước Úc. Chúng ta đang sống ở một xứ sở tự do thì hiểu rất rõ là chúng ta có quyền bầu cho đảng này hoặc đảng khác, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục dùng cái tiếng nói của mình để nêu ra sự quan tâm về anh Châu Văn Khảm với những nhân vật ở các cấp bậc cao nhất trong chính quyền nước Úc, để làm thế nào bảo đảm được sự an toàn cho anh Châu Văn Khảm.”

Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc châu trong thời gian qua thường xuyên kêu gọi chính phủ Úc can thiệp để ông Khảm được trả tự do. Trước chuyến đi thăm Việt Nam của Thủ Tướng Úc hồi tuần trước, CDNVTD đã viết thư, yêu cầu Thủ Tướng Scott Morrisson nêu lên trường hợp ông Châu Văn Khảm với các quan chức Việt Nam, tuy nhiên theo Đài ABC, Thủ Tướng Úc không công khai nhắc tới ông Khảm trong chuyến công du Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bon khẳng định cộng đồng người Việt ở Úc sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh của lá phiếu, và hợp tác với các cộng đồng bạn, để vận động với Thủ Tướng Morrisson và các chính khách khác, hầu bảo đảm tiếng nói của cộng đồng người Việt được lắng nghe:

“Cộng đồng của chúng ta trong những ngày sắp tới chắc chắn phải có sự liên hệ chặt chẽ hơn và bày tỏ sự thất vọng của chúng ta đối với Thủ Tướng Úc và trong những dịp sắp tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết với các cộng đồng sắc tộc khác, đem ra các vấn đề nhân quyền từ Việt Nam cho đến Hồng Kông, Đài Loan cho đến Trung Quốc… Sẽ có những cuộc biểu tình lớn ở Úc này cùng với các cộng đồng đó. Tôi nghĩ rằng chính phủ Úc sẽ lắng nghe cái ý hay là những sự ưu tư của các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt chúng ta.”

Chính quyền Việt Nam xem đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động ở Việt Nam, nhưng tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ này cực lực bác bỏ cáo buộc đó. Một đại diện của Đảng Việt Tân ở Melbourne, ông Nguyễn Quốc Thịnh lặp lại lập trường của tổ chức này.

“Đảng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh bất bạo động nhằm vận động toàn dân để đòi lại quyền tự do của đất nước của mình, của con người của mình. Ông Châu Văn Khảm là một đảng viên của Đảng Việt Tân, ông đi về Việt Nam và bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam cầm một cách trái phép và cho đến giờ phút này, ông vẫn không có được một luật sư. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ gán ghép cho bất kỳ một tội danh nào, thì đối với chúng tôi đó là những tội danh không thể nào chấp nhận được.”

Trong một thông cáo báo chí ngày 1/2/2019, không lâu sau khi ông Châu Văn Khảm bị bắt ở Việt Nam, Chủ tịch đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm cho biết ông Châu Văn Khảm về nước nhằm mục đích “thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại Việt Nam”.

Ông Đỗ Hoàng Điềm nói:

“Chúng tôi thách thức chế độ độc tài CSVN hãy đưa ra bằng chứng cho cái gọi là hành vi ‘khủng bố và gây bạo loạn’ mà họ vẫn thường vu khống đảng Việt Tân”.

“Cha tôi đã quá tuổi 70. Ông rất nhiệt thành, nhưng một mình ông không thể nào gây ra bạo động hay bất cứ điều gì có thể gọi là bạo động.”

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài ABC vào tháng trước, anh Daniel Châu, con ông Khảm, nói ý tưởng cho rằng cha anh, một doanh nhân về hưu đã tới nước Úc trong tư cách một người tị nạn, bị tố cáo là một kẻ khủng bố, là chuyện “phi lý”.

Ông Châu Văn Khảm bị điều tra theo điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu bị xét là “người tổ chức, xúi giục, hoạt động đắc lực gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 12 tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.