VinFast ra mắt xe hơi chạy điện ở Paris, mở chi nhánh ở châu Âu

Hãng xe hơi Việt Nam VinFast vừa cho ra mắt lần đầu tiên 4 mẫu xe điện ở Paris và cùng lúc mở ba chi nhánh ở Pháp, Đức và Hà Lan trong nỗ lực tấn công vào thị trường châu Âu sau thị trường Mỹ, truyền thông của Việt Nam đưa tin.



Bốn mẫu xe ô tô điện của hãng được giới thiệu ở Paris Motor Show 2022, một trong những triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, bao gồm VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9, tờ Tuổi Trẻ cho biết.



Theo chuyên trang về xe hơi carscoop.com, con át chủ bài của VinFast là mẫu xe VF 9 có tầm xe chạy gần 600 kilomet sau mỗi lần sạc đầy và có giá bán là 57.500 đô la Mỹ, nhưng nếu tính luôn pin sẽ có giá lên tới 76.000 đô. Mẫu này có thể đạt tốc độ 97km/h trong vòng 6,3 giây.



Trong khi đó, mẫu VF 8 có tầm chạy 471 km, được bán với giá 57.000 đô la nếu kèm pin, và 42.200 đô la nếu người mua muốn thuê pin riêng rẽ, cũng theo trang carscoop.



Cả hai mẫu VF 8 và VF 9 đều do hãng Pininfarina của Ý thiết kế, còn các mẫu VF 6 và VF 7 là do VinFast và Torino Design (cũng của Ý) đồng thiết kế.



Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin từ hãng VinFast cho biết kể từ khi ra mắt hồi đầu năm, hai mẫu VF 8 và VF 9 đã ‘nhận được 65.000 đơn hàng toàn cầu’. Hiện tại xe đã có và sẽ được giao cho khách hàng đã đặt vào cuối năm nay, theo carscoop.



Ông Jean-Christophe Mercier, Phó Tổng Giám đốc VinFast khu vực châu Âu, nói với hãng tin nhà nước Việt Nam rằng hãng xe này ‘rất coi trọng kế hoạch mở rộng thị trường tại châu Âu’.



Theo lời ông Mercier, VinFast sẽ cùng các đối tác ở châu Âu mở rộng trạm sạc trên khắp châu lục này ‘lên đến 300.000 cổng sạc’ và dự định sẽ tuyển hơn hơn 300 kỹ thuật viên trong vòng 12 tháng để làm dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho khách hàng.



Trang carscoop đánh giá với sự ra mắt đình đám này, VinFast ‘đang tăng tốc để thách thức các thương hiệu xe lớn của châu Âu ngay trên sân nhà của họ’.



Cũng trong khuôn khổ triển lãm xe hơi này, VinFast thông báo đồng loạt mở trụ sở ở 3 quốc gia. Cụ thể, trụ sở VinFast ở Pháp, Đức và Hà Lan lần lượt đặt tại Paris, Frankfurt và Amsterdam.



Cũng theo hãng tin nhà nước, bên cạnh các trụ sở ở cấp độ quốc gia, VinFast cũng sẽ phát triển hệ thống bán lẻ. Cửa hàng đầu tiên sẽ được mở ở Cologne, Đức, vào đầu tháng 11. Sau đó, lần lượt các cửa hàng VinFast sẽ được dự kiến mở Paris, Nice, Amsterdam, Berlin, Munich, Frankfurt, Hamburg, Oberhausen, Marseille, Rennes, Montpellier, Metz, Den Haag, Rotterdam...



Con số cửa hàng bán lẻ mà Vinfast định mở ở 3 nước này trong 12 tháng tới là 50, theo lời ông Jean-Christophe Mercier.



Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường châu Âu, hãng xe Việt Nam này đang tìm địa điểm xây dựng nhà máy tại châu Âu để sản xuất và cung ứng cho thị trường tại chỗ, Thông tấn xã Việt Nam cho biết.



Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng, được hãng tin này dẫn lời nói tại Paris Motor Show 2022 rằng VinFast ‘là niềm tự hào của người Việt, thể hiện sự vươn lên của kinh tế và nền công nghiệp Việt Nam’.



VinFast là hãng xe hơi lớn nhất ở Việt Nam thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Hãng này đặt tham vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam toàn cầu. Tuy nhiên, gần đây, các sản phẩm của VinFast liên tục gặp tai tiếng.



Mới đây nhất, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cho thu hồi 730 xe VinFast VF e34, bắt đầu từ ngày 17/10 do lỗi cảm biến va chạm hoạt động không chính xác dẫn đến túi khí không nhận được tín hiệu để bung ra khi xảy ra va chạm, khiến người ngồi trên xe có thể bị chấn thương nặng, trang mạng VnExpress cho biết.



VF e34 là mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên được VinFast chào bán ở thị trường trong nước. Hãng này nói đến nay ‘họ chưa ghi nhận chấn thương nào do lỗi cảm biến trên mẫu VF e34’.