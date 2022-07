VinFast ngưng bán xe chạy xăng ở Việt Nam sớm hơn dự định

Hãng xe hơi Việt Nam VinFast vừa quyết định dừng bán xe chạy xăng kể từ ngày 15/7 để chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện, hãng xe này vừa ra thông cáo cho biết.



Động thái chuyển đổi này diễn ra sớm hơn so với kế hoạch sáu tháng. Hồi đầu năm nay, VinFast cho biết đến cuối năm 2022 họ mới chuyển hoàn toàn sang xe điện.



Lý do của việc chuyển đổi sớm này, theo thông cáo do báo chí trong nước dẫn lại, là VinFast đã ‘nhanh chóng bán hết những chiếc xe chạy xăng cuối cùng’ mà họ đang sản xuất do nhu cầu của khách hàng đối với các mẫu xe chạy xăng của VinFast ‘tăng đột biến trong thời gian qua’.



Do đó, từ nay đến cuối tháng 8, VinFast ‘sẽ tập trung sản xuất để bàn giao xe (chạy xăng) cho các khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện’, Tuổi Trẻ dẫn lời một nhà điều hành của VinFast ẩn danh cho biết.



Nhà điều hành này cũng trấn an những khách hàng sở hữu xe chạy xăng của VinFast rằng việc dừng sản xuất không ảnh hưởng đến các cam kết của hãng đối với khách hàng, cụ thể là thời hạn bảo hành, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cũng như cung cấp đầy đủ linh kiện thay thế.



Ông cho biết những khách hàng sở hữu xe chạy xăng của VinFast nếu muốn có thể được hãng hỗ trợ để chuyển đổi dễ dàng sang xe điện.



Hiện tại, để xây dựng hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam, VinFast đã đầu tư xây dựng hệ thống các trạm sạc với mục tiêu 150.000 cổng sạc trên toàn quốc cho đến hết năm 2022.



Theo thông cáo của VinFast thì hãng này đã bàn giao chiếc xe điện đầu tiên mẫu VF e34 từ cuối năm 2021. Trong nửa năm qua, họ đã bàn giao 2.200 chiếc VF e34 cho khách hàng.



Nhà điều hành VinFast được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết họ đã ‘nhận được hơn 73.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho các mẫu xe điện’. “Dự kiến, hai mẫu xe toàn cầu VF 8 và VF 9 sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay,” ông nói.



VinFast là hãng xe hơi lớn nhất Việt Nam nằm trong tập đoàn Vingroup thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay.



Hãng xe này đang có tham vọng tấn công vào thị trường Mỹ với các mẫu xe ô tô chạy bằng điện. Họ vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina của Mỹ và dự định huy động gần 4 tỷ đô la Mỹ trên thị trường vốn quốc tế để tài trợ cho dự án ở Mỹ.



Trong lúc này, VinFast đã đồng loạt khai trương 6 cửa hàng (VinFast Store) đầu tiên tại bang California hôm 14/7. Bang California được VinFast chọn làm bàn đạp để chinh phục thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.



Các cửa hàng này là nơi trưng bày và bán xe ô tô điện của VinFast, nằm ở các vị trí đắc địa dọc bang California, trong đó có VinFast Santa Monica tọa lạc ở khu mua sắm Santa Monica Place sầm uất ở Los Angeles. VinFast có ý định sẽ mở thêm 30 cửa hàng ở California và mở rộng sang các bang khác, theo trang CafeAuto.