Việt Nam tuyên bố ngăn chặn thành công âm mưu chống phá của Việt Tân ngay trước Tết

Bộ Công an Việt Nam vừa tuyên bố đã ngăn chặn được hoạt động xâm nhập chống phá của tổ chức “khủng bố” Việt Tân ngay trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Báo Công an Nhân dân (CAND), cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, hôm 30/1 cho biết dưới sự chỉ đạo của bộ, Cục An ninh Nội địa phối hợp với các đơn vị và công an địa phương đã “phát hiện và ngăn chặn thành công đối tượng là thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá.”

Đối tượng mà bộ này đề cập đến là Châu Văn Khảm, 70 tuổi, quê gốc Thừa Thiên-Huế cư ngụ tại Úc. Theo báo CAND, ông Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong nội địa, tiến hành các hoạt động chống phá.

Bộ Công an nói ông Khảm bị bắt trong “những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi”.

CAND cảnh báo rằng vào các dịp trước Tết, các đối tượng “phản động lưu vong người Việt tìm cách xâm nhập về nước tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia” và “hoạt động với mức độ ráo riết hơn, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.”

Trước đó, Việt Tân – tổ chức bị Hà Nội coi là “khủng bố” – loan tin công an TP HCM đã bắt giữ ông Khảm, một thành viên của đảng, vào ngày 13/1.

Thông cáo của Việt Tân cho biết ông Khảm là một khuôn mặt quen thuộc và tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc châu, vì những nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam. Tổ chức có trụ sở ở California nói ông Khảm thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại Giao Úc để vận động cho nhân quyền.

Thông cáo của Việt Tân ra ngày 25/1 nói: “Tuy biết việc đi về Việt Nam của ông sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng Sản Việt Nam ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà”.

Theo CAND, ông Khảm khai nhận rằng vào năm 2010, ông tự nguyện xin tham gia tổ chức Việt Tân với bí danh Hoàng Liêm, và đang giữ chức “Bí thư đảng bộ Úc châu” đại diện cho Việt Tân tại Sydney.

Vẫn theo tờ báo của Bộ Công an, ông Khảm nhập cảnh vào Campuchia hôm 10/1 và sau đó dùng một chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Chung Chính Phi để vào Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang, với “nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho đối tượng Nguyễn Văn Viễn; khảo sát tuyến xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới đường bộ từ Campuchia về Việt Nam.”

Ông Khảm dự kiến sẽ trở lại Campuchia vào ngày 14-1 để trở về Úc. Ông Viễn đã bị công an Việt Nam bắt giữ.

Báo CAND nói Việt Tân hiện nay “tiếp tục tuyển mộ huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin” cũng như đưa người ra nước ngoài đào tạo để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Bộ Công an cho biết là cùng với việc “ngăn chặn kịp thời Châu Văn Khảm, cơ quan an ninh đã bắt, xử lý một số đối tượng là thành viên Việt Tân phạm tội khủng bố.”

Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam tuyên án tù nặng đối với 12 người, trong đó có hai công dân Mỹ, về tội “khủng bố.” Họ bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức ở Mỹ hoạt động “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.