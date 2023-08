Việt Nam muốn tăng xuất khẩu gạo trong lúc các nước ngưng

Giới chức Việt Nam muốn tăng cường xuất khẩu gạo để tận dụng thời cơ thế giới đang đổ xô mua trong bối cảnh một số nước đã ra lệnh cấm xuất khẩu, nhưng cũng có những lo ngại về an ninh lương thực trong nước.



Nga, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa nối gót Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, ban hành lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng lương thực chủ lực này do những biến động thời tiết khiến mùa màng thất bát.



Trong khi đó, Nga cũng rút ra khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen khiến thị trường lương thực thế giới càng thêm căng thẳng.



Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá giạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đến ngày 31/7 đã tăng gần một nửa so với với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 575 đô la Mỹ một tấn. Một ngày sau đó, giá đã tăng lên 588 đô la và được dự báo có thể tăng đến 600 đô la một tấn.



Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có tờ trình lên Thủ tướng đề xuất ra chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.



Theo đó, Việt Nam cần tăng xuất khẩu gạo để ‘khẳng định vai trò quan trọng, giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo các cam kết của Việt Nam’, Tuổi Trẻ dẫn tờ trình cho biết.



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan hành động quyết liệt để thực hiện mục tiêu này.



“Đây là một thời cơ, nếu không tận dụng thì sẽ bỏ lỡ,” ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng trọt, được Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào chiều ngày 1/8.



Theo lời ông Cường thì trong năm 2023, cả nước dự kiến gieo trồng lúa khoảng 7,1 triệu ha và Cục trồng trọt đã chỉ đạo mở rộng thêm 50.000 ha lúa để tranh thủ thời cơ.



Trước những lo ngại về an ninh lương thực trong nước khi mà thời tiết bất lợi có thể tác động xấu đến mùa màng, ông Cường cho rằng mùa màng năm nay Việt Nam ‘sẽ được mùa kỷ lục nếu không có thiên tai, dịch bệnh bất thường trên diện rộng’.



Mặc dù dự đoán hiện tượng El Nino sẽ bắt đầu tác động đến tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long, vào cuối năm nay và đầu năm sau, nhưng ông Cường cho rằng ‘Việt Nam đã có kinh nghiệm ứng phó’.

“Với lượng dự trữ quốc gia và chỉ mất khoảng 90 ngày để sản xuất một vụ lúa thì hoàn toàn yên tâm về nguồn cung lương thực,” ông Cường được Tuổi Trẻ dẫn lời trấn an và cho rằng việc tăng xuất khẩu gạo không dẫn đến thiếu hụt nguồn cung gạo trong nước.

Trang mạng VnExpress cho biết giá gạo bán lẻ trong nước hôm 1/8 đã tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký.



Hồi giữa tháng Bảy, do ảnh hưởng của bão Talim, các tỉnh miền Tây đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày khiến 3.000 ha lúa hè thu bị đổ ngã, không thể thu hoạch, VnExpress cho biết.



Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được trang mạng này dẫn lại thì năm nay Việt Nam sẽ thu hoạch 43 triệu tấn thóc, xuất khẩu 13 triệu tấn trong số đó, còn lại 30 triệu tấn để trong nước tiêu dùng, trong đó 3,8 triệu tấn là để dành dự trữ phòng khi thiếu hụt.