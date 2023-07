Ấn Độ cấm xuất khẩu khiến giá gạo tăng cao, Việt Nam được lợi

Việt Nam đang được hưởng lợi từ động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ khiến giá gạo trên thị trường quốc tế tăng cao và nhiều nông dân trồng lúa ở Việt Nam đang phấn khởi khi lúa gạo tiêu thụ nhanh và được giá, theo tìm hiểu của VOA.



Ấn Độ vừa ra lệnh cấm xuất khẩu loại gạo trắng không thuộc dòng basmati sau khi vụ mùa thất bát vì mưa gió kéo dài khiến giá gạo trong nước gia tăng, gây nguy cơ mất an ninh lương thực ở quốc gia đông dân nhất thế giới.



Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới vốn chiếm hơn 40% thị phần. Do đó, việc nước này ngưng xuất khẩu gạo khiến thị trường thế giới chao đảo vì đột nhiên bị thiếu hụt nguồn cung đến gần phân nửa.



Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công thương Việt Nam đăng trên trang Công thương thì đến ngày 26/7, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm đạt mức từ 540 đến 550 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng thêm 30 đô la so với trước khi có lệnh cấm của Ấn Độ.



Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn thấp so với loại gạo cùng loại của Thái Lan vốn đã lên đến 573 đô la một tấn.



Trang Công thương dẫn lời các doanh nghiệp xuất khẩu gạo dự báo giá gạo 5% tấm của Việt Nam sẽ lên đến 600 đô la một tấn.



Trang mạng VnExpress dẫn lời Giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà khoa học lúa gạo hàng đầu của Việt Nam, dự đoán xuất khẩu gạo trong nửa năm sau của năm 2023 của Việt Nam sẽ tăng đột biến vì các nước nhập khẩu gạo đang phải chạy đua tìm nguồn thay thế sau khi Ấn Độ đóng cửa thị trường gạo.



Cũng trang mạng này dẫn lời một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cần Thơ cho biết đơn hàng của họ trong tháng 7 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều đối tác mua gạo muốn ký hợp đồng dài hạn nhưng họ ‘vẫn đang xem xét’.



Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem là ‘vựa lúa’ vốn chiếm đến 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, các thương lái vào tận đồng ruộng hỏi mua lúa với giá cao. Nhiều nông dân chần chừ đợi giá cao hơn nữa mới bán trong khi nhiều nhà máy xay lúa có lúc không đủ nguồn cung để hoạt động, theo tìm hiểu của VOA.



Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, tức là trước khi có lệnh cấm của Ân Độ, Việt Nam đã xuất khẩu 4,27 triệu tấn gạo, đạt giá trị 2,3 tỷ đô la, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái.



Việt Nam hiện đang đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo, sau Ấn Độ và Thái Lan. Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia đang tăng mua gạo của Việt Nam gấp nhiều lần, theo VnExpress.



Theo Bloomberg, nhiều Ấn kiều sống tại Mỹ, Úc, Canada do lo ngại về tình hình lúa gạo đã tăng cường mua gạo về tích trữ.