Việt Nam kết án 4 người bị Lisa Nguyen ‘chỉ đạo’ biểu tình 11 năm tù

Tòa án Nhân dân Đồng Nai vừa kết án 4 người được cho là bị Lisa Nguyen ở nước ngoài “lôi kéo chỉ đạo” để lên kế hoạch “biểu tình, gây rối dịp lễ 30/4/2019” với tổng cộng 11 năm tù.

Theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam ra hôm 26/11, Đoàn Viết Hoan và Võ Thường Trung, mỗi người bị phạt 3 năm tù giam trong khi Ngô Xuân Thành và Nguyễn Đình Khuê mỗi người nhận án 2 năm 4 tháng tù, cùng về tội “phá rối an ninh.”

Theo cáo trạng được TTXVN trích dẫn, các bị cáo “thường lên mạng đọc các bài viết của các đối tượng thù địch ở nước ngoài có nội dung chống chế độ, kích động biểu tình, gây rối.”

Cáo trạng cho biết, một tài khoản Facebook có tên ‘Lisa Nguyen’, do một người được cho là ở nước ngoài lập nên, sau đó liên hệ với các bị cáo và “lôi kéo” họ lên kế hoạch biểu tình và gây rối an ninh trật tự trong ngày lễ 30/4 năm nay.

Tuy nhiên, theo TTXVN, kế hoạch tiến hành biểu tình, gây cháy nổ của nhóm này tại thành phố Biên Hòa đã bị Cơ quan An ninh Công an tỉnh Đồng Nai “kịp thời phát hiện, bắt giữ.”

Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người tham gia bào chữa cho một trong những bị cáo, viết trên trang Facebook cá nhân rằng “Lời nói sau cùng của Đoàn Viết Hoan tại phiên tòa Đồng Nai sáng ngày 26/11/2019: ‘Trước đây, tôi nghĩ mình thực hiện quyền công dân theo Điều 25 Hiến pháp là không vi phạm pháp luật.”

Vị luật sư này trích dẫn điều 25 của Hiến pháp, trong đó nói “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập họi, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Chính quyền Việt Nam từ giữa năm 2018 đã đưa ra xét xử nhiều người tham gia biểu tình trong đợt phản đối lan rộng trên toàn quốc hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, trong đó có một công dân Mỹ gốc Việt, Will Nguyen, cũng với tội danh “gây rối an ninh trật tự công cộng.”