Luật sư: ‘Các bị cáo trong vụ đánh bom TSN không có quan điểm chính trị, hành động riêng lẻ’

Một luật sư bào chữa trong vụ án khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nói các bị cáo không có quan điểm chính trị rõ ràng và họ hành động khá riêng lẻ.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Nguyễn Minh Châu hôm 28/12 nói với VOA rằng 15 bị cáo trong vụ án đánh bom vào sân bay lớn nhất của Việt Nam không có ‘mục đích chính trị cụ thể’.

Tôi quan sát thấy rằng những bị cáo này không hẳn hoạt động nhằm phục vụ cho một mục đích chính trị cụ thể, mà theo tôi, phần lớn họ lên mạng nghe những clip, thông tin trao đổi trên Facebook, sau đó họ tự thực hiện là chính.

“Tôi không có thể xác định ý thức chính trị của những người này. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy rằng những bị cáo này không hẳn hoạt động nhằm phục vụ cho một mục đích chính trị cụ thể, mà theo tôi, phần lớn họ lên mạng nghe những clip, thông tin trao đổi trên Facebook, sau đó họ tự thực hiện là chính.”

Hãng tin AFP đưa tin tòa án Việt Nam hôm 27/12 tuyên án 15 người với cáo buộc “âm mưu khủng bố” bằng bom xăng nhắm vào sân bay Tân Sơn Nhất trước dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/04/2017. Họ bị tuyên các bản án tù từ 5 năm đến 16 năm.

Truyền thông trong nước đưa tin nói rằng đa số các bị cáo là “những người trẻ tuổi, trình độ học vấn thấp, lao động tự do đã bị “các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và kích động tham gia vào tổ chức phản động, chống lại chính quyền và nhân dân.”

Luật sư Châu nói với VOA-Việt ngữ:

“Trong 15 bị cáo này, họ không đồng phạm với nhau để cùng thực hiện một vụ việc cụ thể, mà họ chỉ là những nhóm riêng lẻ. Nhận xét chung thì 15 bị cáo có 3 quan điểm: có bị cáo thừa nhận phạm tội và chịu trách nhiệm như bị cáo đầu vụ, một số bị cáo khác, trong đó có ông Nguyễn Đức Sinh, thì thừa nhận phạm tội và xin khoan hồng, còn lại thì cho rằng khởi tố họ như vậy là không đúng, họ bị oan.”

Đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất nhận án đến 16 năm tù

15 người đối mặt cáo buộc đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất

Luật sư Châu nói thân chủ của ông, ông Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, người bị tuyên 10 năm tù, đã thừa nhận hành vi đốt kho tang vật ở tỉnh Đồng Nai hồi tháng 3/2017 nhằm thực hiện một vụ cháy “gây tiếng vang cho tổ chức,” chứ không cố ý giết người hay “khủng bố.” Vì vậy, theo luật sư Sơn, bản án dành cho ông Sinh, 10 năm tù, là quá nặng.

Theo hãng tin AP thì chỉ có một quả bom do Đặng Hoàng Thiện, 26 tuổi, người bị tuyên án tù nặng nhất –16 năm, phát nổ nhưng không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, báo Pháp Luật trích lời Viện kiểm sát nói rằng “việc không xảy ra thiệt hại về người là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.”

Hội đồng xét xử nói hành vi của các bị cáo là “đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia.”

Tân Hoa Xã trích bản cáo trạng nói rằng các bị cáo đã thực hiện hành vi khủng bố dưới sự chỉ dẫn của ông Đào Minh Quân và bà Lisa Phạm, những người bị phía Việt Nam cáo buộc là “lãnh đạo một nhóm khủng bố ở nước ngoài thông qua các mạng truyền thông xã hội để lôi kéo người Việt Nam thành lập các tổ khủng bố với kế hoạch thực hiện hành động khủng bố và phá hoại đất nước”.

AP cũng trích cáo trạng theo đó các bị cáo có kết nối với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, một nhóm lưu vong ở bang California, Hoa Kỳ, bị Hà Nội coi là ‘phản động’.

Ngày 25/12, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Á Châu Tự do - RFA, bà Lisa Phạm phủ nhận mọi liên hệ với nhóm 15 bị can ở Việt Nam. Bà Lisa nói:

‘Vấn đề là tôi không biết. Nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người đó. Tôi không biết họ là ai cả.”

Trong một video clip loan truyền trên mạng Internet ngày 27/12, Lisa Phạm nói bà đã được những người ủng hộ ở trong nước thông báo vụ xét xử này trước khi truyền thông Việt Nam loan tin. Bà tỏ ra ngạc nhiên khi báo chí nói phiên xử dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày nhưng “đột ngột” tuyên án chỉ sau 2 ngày làm việc.

Truyền thông Việt Nam nói rằng ngoài việc cấu kết với nhóm của ông Thiện, Lisa Phạm còn thành lập nhiều nhóm khác và chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước, như tỉnh Hòa Bình, các nhà máy ở miền Tây và các siêu thị ở TP HCM.

Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Đoàn Minh Quân và bà Lisa Pham, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Báo Công An thành phố HCM ngày 28/12 nói Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã phát lệnh truy nã ông Quân và bà Lisa, “khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.”

Tuy nhiên vào cuối ngày 28/12, giờ Việt Nam, chưa thấy tên ông Đào Minh Quân hay bà Lisa Phạm xuất hiện trên trang truy nã quốc tế mà Việt Nam đăng trên Interpol.