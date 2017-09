Úc bồi thường cho người vượt biên bị giam ở Papua New Guinea

Một tòa án đã thông qua kế hoạch theo đó chính phủ Úc phải bồi thường hàng triệu đôla cho những người bị tạm giam trước đây Papua New Guinea. Một thẩm phán nói rằng những người vượt biên trước đây bị giam trong trại tập trung ở Papua New Guinea sẽ được nhận tiền đền bù do bị giam bất hợp pháp. Phóng viên Phil Mercer của VOA từ Sydney có thêm chi tiết sau đây:

Đây là thỏa thuận nhân quyền lớn nhất trong lịch sử pháp luật của Úc.

Những người xin tị nạn bị giam tại một trại tù do Úc quản lý trên đảo Manus ở Papua New Guinea trong khoảng năm 2012 và 2016. Họ sẽ nhận khoản bồi thường tổng cộng 55 triệu đôla.

Những cựu tù nhân này nói rằng họ bị tổn thương về thể chất và tâm lý và rằng họ đã bị cầm tù oan.

Trong vụ kiện tập thể này, chính phủ bị kiện đã giam giữ hơn 1.900 tù nhân trong điều kiện vô nhân đạo, chăm sóc y tế dưới tiêu chuẩn và bị bạo hành.

Chính phủ Úc không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, nhưng nói rằng họ muốn giải quyết vụ kiện này để tránh một phiên tòa kéo dài và tốn kém.

Nhưng ông Rory Walsh, thuộc hãng luật Slater và Gordon, một công ty luật đại diện cho bên kiện, nói rằng họ đã giành thắng lợi về mặt đạo đức trước chính phủ Úc.

“Chúng tôi cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm. Chính phủ không muốn việc này đem ra thử nghiệm ở toà án. Chính phủ đã giải quyết vụ án này và đã trả 70 triệu đôla để không phải mang vụ này ra thử nghiệm tại tòa án và chính phủ có nghĩa vụ đối với những người này và thực hiện nghĩa vụ đó bằng cách đối xử công bằng với họ."

Trại giam ở Papua New Guinea dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng tới. Một số người tị nạn có thể được tái định cư ở Hoa Kỳ, nhưng số phận của 800 người đang bị giam giữ trên Đảo Manus vẫn chưa rõ ràng.

Úc đã tài trợ cho hai trại giữ người tị nạn ngoài khơi Nam Thái Bình Dương. Một trong hai trại đó đặt tại nước cộng hòa Nauru, nơi các điều kiện giam giữ cũng bị các nhóm nhân quyền chỉ trích.

Canberra cho rằng chính sách giam cầm ngoài khơi đã giúp ngăn chặn những người tị nạn vượt biển nguy hiểm trên những chiếc thuyền do các băng nhóm buôn người điều hành.