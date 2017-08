Tướng Mỹ cao cấp đến Hàn Quốc bàn về tình hình Bắc Triều Tiên

Vị tướng hàng đầu của Mỹ đang có mặt ở bán đảo Triều Tiên trong khi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với miền Bắc.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cho biết chuyến thăm của ông tới vùng này là để trấn an hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi xây dựng mối quan hệ quân đội tới quân đội với Trung Quốc để tránh những tính toán sai lầm.

Trong khi đó, các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên không sắp sửa xảy ra, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên đài Fox News rằng nỗ lực của Bắc Triều Tiên phát triển một phi đạn đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ "là một mối đe dọa rất nghiêm trọng và chính quyền này sẽ xem là như vậy."

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, H.R. McMaster, trong chương trình This Week của đài ABC nói rằng "... Chúng ta không gần với chiến tranh hơn so với một tuần trước, nhưng chúng ta gần với chiến tranh hơn so với cách đây một thập niên."

Ông Dunford nói rằng "trọng tâm chính" của quân đội là hỗ trợ chiến dịch ngoại giao và kinh tế của chính quyền để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi chuẩn bị các lựa chọn quân sự trong trường hợp chiến dịch đó thất bại.

"Tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi tình huống này mà không có chiến tranh," ông Dunford nói, ngay cả khi ông nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ và các đồng minh khu vực là điều "không thể chấp nhận được."

"Là một nhà lãnh đạo quân đội, tôi phải bảo đảm rằng tổng thống có các lựa chọn quân sự khả thi trong trường hợp chiến dịch gây áp lực về ngoại giao và kinh tế thất bại," ông nói thêm.

Nhưng một số chuyên gia không đồng ý rằng việc Bình Nhưỡng thủ đắc vũ khí hạt nhân là một lựa chọn không thể chấp nhận được. Richard Bush, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton thuộc Viện Brookings ở Washington, nói chính quyền Trump "mắc sai lầm lớn" bằng việc xác định rằng Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng đánh trúng Mỹ là điều mà họ phải ra sức ngăn chặn.

"Mối nguy hiểm hoặc trọng tâm lớn hơn phải là bảo đảm rằng Bắc Triều Tiên không sử dụng những năng lực đó," ông Bush nói.

Ông Dunford dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In và chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng của Hàn Quốc vào ngày thứ Hai trước khi tới Trung Quốc và Nhật Bản sau đó trong tuần này.