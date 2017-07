Tướng hồi hưu đe dọa cảnh sát giao thông, đòi cách chức Giám Đốc Công an

Một tướng lãnh hồi hưu từng nắm chức vụ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có hành vi chửi thề, mạt sát, thị uy và dọa nạt cảnh sát giao thông chặn đường ông ở Cần Thơ, theo một video clip ghi lại hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội.

Báo chí trong nước xác minh người trong trong đoạn video là Trung tướng Võ Văn Liêm, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cựu Phó Chính ủy Quân khu 9 và là cựu đại biểu Quốc hội. Ông Liêm đã nghỉ hưu.

Ông Liêm đã thừa nhận mình là người ngồi trên xe, theo VnExpress. Tuy nhiên, ông phân trần với báo chí rằng lúc đó ông “không hề vi phạm luật giao thông” và rằng viên cảnh sát đòi kiểm tra ông lại “mặc thường phục, không đeo thẻ ngành”. Ông nhận là đã có những lời lẽ nặng nề và hành động như thế là vì “đang vội” và “trong lúc nóng giận”.

VnExpress cho biết vụ việc đang được Công an Thành phố Cần Thơ báo cáo lên Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

Vụ đụng độ xảy ra vào ngày 14/7 trên đường từ sân bay Cần Thơ về trung tâm thành phố. Tờ Người Lao Động dẫn nguồn từ Công an Cần Thơ cho biết chiếc ô tô chở ông Liêm “chạy quá tốc độ cho phép” nên bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Bất chấp cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng lại, chiếc xe chở tướng Liêm vẫn tiếp tục chạy, khiến cảnh sát phải dùng mô tô đuổi theo và chặn lại, cũng tờ Người Lao Động.

Hình ảnh trong đoạn video được tung lên mạng được cho là ghi lại phản ứng của Tướng Liêm khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ.

Video cho thấy cựu tướng lãnh Liêm có thái độ hung hăng, quát tháo, chỉ tay vào mặt cảnh sát giao thông, giơ thẻ ngành ra đe dọa và liên tục khước từ yêu cầu của cảnh sát đòi tài xế xuống xe.

Ngoài ra, tướng Liêm còn dùng những lời lẽ thô tục chửi bới viên cảnh sát giao thông. Ông được nghe nói:

“Không xuống! Mày không có đủ tư cách. (Chửi thề) Mày ngồi trong quán mày xỉa xỉa chạy ra“(Chửi thề) Tao mà chậm một chút nữa là mày chết với tao. Không kịp cuộc họp chiều nay là tao cho mày nghỉ việc luôn… Tao là (chửi thề và rút thẻ từ trong túi áo ra quơ quơ) cả giám đốc của mày tao cũng cách chức được….Mày làm công vụ giấy tờ mày đâu? Ai giao nhiệm vụ mày đi làm chỗ này? Kế hoạch mày đâu? Giấy tờ mày đâu đem đây!”

Trả lời tờ Người Lao Động, Tướng Liêm nói căn cứ vào đồng hồ tốc độ trên xe, thì xe ông “không hề chạy quá tốc độ” lúc bị cảnh sát giao thông chặn lại và rằng “cảnh sát giao thông đứng trong quán chạy ra chặn xe”

“Cảnh sát giao thông không chứng minh được sai phạm của tôi nên tôi không cho tài xế xuống xe. Tôi nói tài xế bảo vệ tôi nên không được xuống xe,” ông Liêm được dẫn lời nói và cho biết lúc đó có “một người mặc thường phục” đi cùng một cảnh sát giao thông mặc sắc phục nên ông đòi phải có giấy tờ đàng hoàng chứng minh là đang thi hành nhiệm vụ.

Tướng Liêm được dẫn lời nói rằng cảnh sát giao thông Cần Thơ hành xử như vậy là “quá chức năng, đâu phải muốn chặn xe ai là chặn”.



Về việc tướng Liêm đòi cách chức Giám đốc công an Cần Thơ, ông biện hộ rằng do “ông nhầm lưỡi”.

Giám đốc Công an Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, nói với VnExpress: “Trước mắt xử lý tài xế vi phạm”, còn hành vi, lời nói của ông Liêm vì “liên quan đến cán bộ cấp cao quân đội” nên Công an Cần Thơ đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công An.

Trao đổi với VOA, luật sư Trần Thu Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, nói rằng vi phạm của Tướng Liêm nếu có thì chỉ đến mức xử phạt hành chính, chứ không đủ để khởi tố hình sự và rằng nếu xe ông Liêm chạy quá tốc độ thì tài xế là người vi phạm chứ không phải ông Liêm.

Luật sư Nam nói “Theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự công cộng thì hành vi của ông Liêm có thể cấu thành tội xúc phạm nhân phẩm người khác”.

Luật sư Nam cũng không cho rằng tài xế và gián tiếp là ông Liêm, “không phạm tội chống người thi hành công vụ” mà cùng lắm chỉ là “không tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.”

Tuy nhiên, nếu đúng như lời tướng Liêm nói là viên cảnh sát không mặc sắc phục, không đeo thẻ ngành khi làm nhiệm vụ, thì theo Luật sư Nam, viên cảnh sát đó “không có quyền kiểm tra người khác”.

Về vấn đề Công an Cần Thơ phải xin chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới xử lý trường hợp tướng Liêm, ông Nam cho rằng việc này “sẽ tạo tiền lệ không tốt”.

Luật sư Nam nói:

“Hiện nay ông Liêm không còn trong quân đội, không còn là đại biểu Quốc hội mà chỉ là một công dân bình thường. Là một công dân bình thường thì không thể có đặc quyền đặc lợi khiến việc xử lý phải báo cáo cơ quan cấp bộ như thế. Là một người dân thì theo luật có sự bình đẳng về pháp luật.”