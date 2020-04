TT Trump ngừng cấp ngân quỹ cho WHO, Trung Quốc phản ứng

Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 tuyên bố ngưng cung cấp ngân quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dẫn tới phản ứng của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, trong bối cảnh số người chết vì virus Corona gia tăng trên toàn thế giới, theo Reuters.

Ông Trump nói rằng tổ chức có trụ sở ở Geneva đã thúc đẩy việc Trung Quốc “đưa tin sai” về virus, dẫn tới việc đại dịch có thể đã lan rộng hơn.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng WHO đã không điều tra các tin tức đáng tin cậy từ các nguồn tin ở tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus xuất hiện đầu tiên, vốn trái ngược với thông tin của Bắc Kinh về việc lây lan cũng như “lặp lại như vẹt và công khai ủng hộ” ý kiến cho rằng việc lây bệnh từ người sang người không xảy ra.



WHO hiện chưa có phản ứng tức thời về các chỉ trích và việc ngưng cung cấp ngân quỹ của ông Trump.



Tới ngày 15/4, gần hai triệu người trên toàn thế giới đã bị nhiễm bệnh và hơn 124 nghìn người đã tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái, theo Reuters.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng giờ không phải là lúc để cắt giảm nguồn lực cho WHO mà là phải “đoàn kết và nỗ lực cùng nhau chặn đứng virus này”.



Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp hơn 400 triệu đôla năm 2019, tức khoảng 15% ngân quỹ.



Theo Reuters, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng WHO đóng vai trò quan trọng để xử lý đại dịch.



Trung Quốc hôm 15/4 kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với WHO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói rằng đại dịch đang ở giai đoạn sống còn và quyết định của Washington tác động tới toàn thế giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông thông cảm với những lời chỉ trích của ông Trump nhắm vào WHO, đặc biệt là sự hậu thuẫn “không thể tin nổi” của tổ chức này đối với việc mở cửa trở lại các chợ bán động vật sống ở Trung Quốc.



Tuy nhiên, ông Morrison nói rằng WHO thực hiện các công việc “quan trọng” và Australia “làm việc chặt chẽ” với tổ chức này.

Theo Reuters, ông John Sawers, người từng lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh, nói rằng Trung Quốc che giấu các thông tin quan trọng về dịch bệnh và cần phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc, chứ không phải WHO.