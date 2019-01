Trump: ‘Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga’

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/1 khẳng định ‘chưa bao giờ làm việc cho Nga’ – lần đầu tiên ông phủ nhận trực tiếp sau khi truyền thông đưa tin rằng FBI hồi năm 2017 đã mở cuộc điều tra phản gián về việc liệu ông có làm việc nhân danh nước Nga hay không.

Ông Trump cũng nói bản tin trên tờ Washington Post loan rằng ông đã che giấu những chi tiết trong cuộc gặp kín của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tịch thu ghi chép của phiên dịch viên là không đúng sự thật.

Hôm 11/1, tờ New York Times cho biết FBI đã mở cuộc điều tra sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey do quan ngại rằng hành động của Tổng thống đã đặt ra nguy cơ cho an ninh quốc gia. Kể từ khi có tin này, ông Trump đã đả kích FBI và tờ báo này nhưng ông không đưa ra lời phủ nhận cụ thể về việc làm với Nga cho đến ngày 14/1.

“Không những tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga, mà tôi còn cho rằng đó là một nỗi xấu hổ khi anh đặt ra vấn đề đó bởi vì nó hoàn toàn là trò lừa đảo trầm trọng,” ông Trump nói với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng lên đường đi Louisiana.

Tổng thống Trump lâu nay đã lên án cuộc điều tra liên bang về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016 có thông đồng với Nga để tác động đến kết quả cuộc bầu cử, và gọi đó là ‘trò lừa đảo’ và ‘săn phù thủy’.

Một lần nữa lặp lại những chỉ trích này hôm 14/1, ông Trump gọi những quan chức khởi động cuộc điều tra của FBI là ‘những kẻ vô lại’ và gọi ông James Comey là ‘cảnh sát tồi’. Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã được chỉ định để thay cho FBI điều tra về sự thông đồng của ông Trump với Nga sau khi ông Comey bị ông Trump sa thải.

Hôm 12/1, Washington Post tường thuật rằng ông Trump đã tịch thu những ghi chú của người phiên dịch trong cuộc gặp của ông với ông Putin ở Hamburg hồi năm 2017. Tờ báo này cũng cho rằng ông Trump đã yêu cầu người phiên dịch không hé răng với bất cứ ai trong chính quyền về nội dung những gì mà ông đã nói với ông Putin.

“Tôi không biết gì về chuyện đó cả,” ông Trump nói về ghi chép của phiên dịch viên.