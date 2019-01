TT Trump tránh trả lời câu hỏi về ‘làm việc cho Nga’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi rằng liệu ông có đang hoặc từng làm việc cho Nga, sau khi một bài báo của tờ The New York Times nói rằng các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ đã bắt đầu điều tra khả năng đó.

Nguyên thủ Mỹ nói rằng đó là câu hỏi “gây xúc phạm nhất” mà ông từng nhận được, theo AP.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 12/1, người dẫn chương trình của kênh Fox News, bà Jeanine Pirro, một người bạn của ông Trump, đã đặt câu hỏi về bài báo của The New York Times.

Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ rằng đó là điều gây sỉ nhục nhất mà tôi từng được hỏi. Tôi cũng nghĩ rằng đó là bài báo sỉ nhục nhất từng viết về tôi, và nếu bà đọc bài báo đó, thì thấy rằng họ hoàn toàn không phát hiện được điều gì”.

Theo AP, ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà Pirro và nhấn mạnh rằng không có tổng thống Mỹ nào có quan điểm cứng rắn hơn ông về Nga.

“Nếu bà hỏi những người ở Nga, [họ sẽ nói] rằng tôi cứng rắn hơn đối với Nga so với bất kỳ ai khác, so với bất kỳ tổng thống nào khác, ít nhất là so với ba hoặc bốn đời tổng thống gần nhất”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump đã bị bác bỏ bởi thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Virginia, ông Mark Warner, nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Ông Warner nói rằng gần như mọi biện pháp trừng phạt Nga không phải xuất phát từ Nhà Trắng mà từ Quốc hội vì nhiều nhà lập pháp của cả hai đảng cảm thấy quan ngại về các hành động của Nga.

Thượng nghị sĩ này cũng cáo buộc Nhà Trắng phản ứng chậm chạp về các biện pháp trừng phạt.

Tờ New York Times đưa tin rằng một số nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ và một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nghi ngờ về mối quan hệ của ông Trump với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016, nhưng lúc đó không mở một cuộc điều tra vì không biết phải tiếp cận như thế nào đối với một cuộc điều tra nhạy cảm như vậy.

Tuy nhiên, thái độ của ông Trump đối với việc sa thải Giám đốc FBI James Comey năm 2017 đã dẫn tới cuộc điều tra xem liệu ông Trump có phải là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, hay liệu ông có cố ý làm việc cho Nga hay bị tác động một cách không chủ đích bởi Nga hay không.