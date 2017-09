Triều Tiên bắn thêm phi đạn mới

Cập nhật:

Triều Tiên bắn một phi đạn đạn đạo ngang qua Nhật Bản sáng sớm 15/9 (giờ địa phương), theo tin chính phủ Nhật.

Nhật cực lực phản đối hành động mà họ mô tả là ‘khiêu khích không thể dung chấp’ của Bình Nhưỡng.

Phi đạn được phóng đi lúc 6:57 sáng, giờ Nhật, bay ngang qua Hokkaido và rơi xuống biển lúc 7:06 sáng, cách Cape Erimo thuộc đảo Hokkaido khoảng 2 ngàn cây số, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết.

Ông Suga cảnh cáo Nhật sẽ có hành động thích hợp và kịp thời tại Liên hiệp quốc và các nơi khác, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề này.

Tại Hàn Quốc, Dinh Ngói Xanh của Tổng thống đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trước đây, Triều Tiên từng phóng một phi đạn đạn đạo từ Sunan vào ngày 29/8 bay ngang qua đảo Hokkaido của Nhật và đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương.

Triều Tiên sáng sớm ngày 15/9 (giờ địa phương) vừa bắn một phi đạn chưa rõ loại gì từ quận Sunan trong thủ đô Bình Nhưỡng hướng về phía đông, theo tin từ quân đội Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ-Hàn đang phân tích các chi tiết về vụ phóng mới nhất này, Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc được Reuters dẫn lời cho biết.

Phi đạn mới được phóng chỉ một ngày sau khi cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên ngày 14/9 đe dọa ‘nhấn chìm’ Nhật, biến Mỹ thành ‘tro’ vì hai nước này ủng hộ nghị quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu của Bình Nhưỡng hôm 3/9.

Hôm 11/9, Hội đồng Bảo an với 15 thành viên nhất trí thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một loạt biện pháp trừng phạt mới, cấm nhập khẩu hàng dệt may mang nhiều lợi nhuận cho Triều Tiên và ấn định mức cung cấp xăng dầu, khiến Triều Tiên lên tiếng đe dọa trả đũa Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 tuyên bố những chế tài mới nhất đối với Triều Tiên chỉ là một bước rất nhỏ, không thể sánh bì với những gì sẽ xảy ra để đối phó với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nghị quyết hôm 11/9 là nghị quyết lần thứ 9 được 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhất trí chấp thuận kể từ năm 2006 về chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.