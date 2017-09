Triều Tiên dọa ‘nhấn chìm’ Nhật, biến Mỹ thành ‘tro tàn và bóng tối’

Hãng thông tấn Triều Tiên hôm 14/9 đưa ra lời đe dọa rằng sẽ dùng vũ khí hạt nhân “nhấn chìm” Nhật Bản và biến Hoa Kỳ thành “tro tàn và bóng tối” vì đã ủng hộ nghị quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này.

Theo Reuters, Ủy ban Hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương, là cơ quan giải quyết các mối quan hệ với nước ngoài và cũng là cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, kêu gọi giải tán Hội đồng Bảo an, mà ủy ban này mô tả là “công cụ của sự ác”, gồm các quốc gia bị “mua chuộc” hành động theo lệnh của Hoa Kỳ.

“Bốn hòn đảo của quần đảo [Nhật Bản] nên bị nhấn chìm xuống biển bằng bom hạt nhân của Juche (hệ tư tưởng Chủ thế). Nhật Bản không còn cần thiết để tồn tại gần chúng ta nữa”, ủy ban này nói trong một tuyên bố được KCNA, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, trích dẫn.

Juche là hệ tư tưởng của nhà cầm quyền Triều Tiên. Hệ tư tưởng này kết hợp giữa Chủ nghĩa Marx và một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc của nhà sáng lập quốc gia Kim Il Sung, ông nội của đương kim lãnh tụ Kim Jong Un.

Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng rõ rệt kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất sau một loạt các vụ phóng thử thử tên lửa trước đó, bao gồm một vụ thử mà tên lửa bay ngang qua Nhật Bản.

Hôm 11/9, Hội đồng Bảo an với 15 thành viên nhất trí thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một loạt biện pháp trừng phạt mới, cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên. Đây sản phẩm đứng hạng hai mang về nhiều thu nhập nhất cho nước này, chỉ sau ngành than đá-khoáng sản và cung cấp nhiên liệu.

Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga, Triều Tiên đã phản ứng trước động thái mới nhất của Hội đồng Bảo an bằng cách lặp lại những lời đe dọa sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Hãy biến Hoa Kỳ thành tro bụi và bóng tối. Chúng ta hãy xả sự phẫn nộ bằng việc huy động tất cả các phương tiện trả đũa đã được chuẩn bị cho đến lúc này”.

Nhưng bất chấp đe dọa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vẫn chống đối sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trong nước ông, dù là bằng cách phát triển kho vũ khí riêng hay đưa về lại Hàn Quốc các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đã bị thu hồi vào đầu những năm 1990.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ dự định chu cấp 8 triệu đôla thông qua Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc và UNICEF để giúp trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai ở miền Bắc.

Động thái này đánh dấu trợ giúp nhân đạo đầu tiên của Seoul dành cho Triều Tiên kể từ lần thử hạt nhân thứ tư vào tháng 1/2016. Bộ này cho biết sự trợ giúp này được dựa trên chính sách lâu dài của Hàn Quốc, tách trợ giúp nhân đạo khỏi các vấn đề chính trị.