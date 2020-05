TQ cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ gian dối về nguồn gốc của corona

Trung Quốc ngày 4/5 cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo “cố ý phun nọc độc và gian dối” về nguồn gốc của đại dịch virus corona trên toàn thế giới.

Cách đây một ngày, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tuyên bố “có nhiều bằng chứng” là đại dịch xuất phát từ một một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, không phải từ một khu chợ gần đó.

Đài CCTV của nhà nước Trung Quốc tấn công điều họ mô tả là “những nhận xét điên khùng và tránh né.”

Trung Quốc nói đại dịch có nguồn gốc tự nhiên.

Ông Pompeo nói với chương trình “This Week” của ABC News là “Nên nhớ Trung Quốc có lịch sử làm lây nhiễm thế giới, và cũng có một lịch sử điều hành những phòng thí nghiệm dưới tiêu chuẩn. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có một thế giới bị phơi nhiễm virus từ hệ quả của những thất bại trong một phòng thí nghiệm Trung Quốc.”

Bình luận trên CCTV của Trung Quốc nói “Những nhận định sai lầm và không hợp lý của những chính trị gia Mỹ ngày làm cho mọi người sáng tỏ là ‘không có chứng cứ’ nào cả.”

“Điều được gọi là virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là hoàn toàn và tuyệt đối dối trá,” Trung Quốc nói. “Các chính trị gia Mỹ vội vã đổ trách nhiệm, lừa gạt cử tri và chèn ép Trung Quốc khi những nỗ lực chống dại dịch của họ ở nội địa thất bại thảm hại.”

Tuần trước, CCTV gọi ông Pompeo là “kẻ thù chung của nhân loại” và cáo buộc ông là “lan truyền virus chính trị” về tuyên bố cho rằng đại dịch bắt nguồn từ Viện Virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tháng 3 năm nay Trung Quốc phóng ra tin là quân đội Mỹ có thể đã mang virus đến Trung Quốc.

Các giới chức tình báo Mỹ tuần rồi cho hay Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu COVID-19 bùng phát lúc ban đầu có phải là do tiếp xúc với thú hoang hay là tai nạn trong một phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Ông Pompeo nói có “một mức độ tin cậy cao” là virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán mà ra, khi nghiên cứu về sự hiện diện của virus trong loài dơi.

Ông Pompeo nói “Có bằng chứng mạnh mẽ đó là nơi dịch bệnh bắt đầu.”

Ông Pompeo nói ông không có lý do nghi ngờ sự đồng thuận trong cộng đồng tình báo Mỹ là virus “không phải do người tạo ra hay do điều chỉnh gen.”

Tuy nhiên ông đổ lỗi cho Trung Quốc trì hoãn trong việc thông báo cho thế giới biết về mối đe dọa mới xuất hiện của COVID-19.

Ông nói các ca lây nhiễm toàn cầu hiện đã hơn 3,5 triệu, với số người chết là hơn 248.000—sẽ không cao như vậy nếu Trung Quốc không “cố che giấu và làm thế giới lúng túng.”

Ông nói thêm: “Chúng ta có thể xác nhận là Đảng Cộng sản Trung Quốc làm tất cả mọi việc để đảm bảo thế giới không học được bài học đúng lúc về những gì đã xảy ra. Có rất nhiều bằng chứng về việc này.”

Ngày 3/5, ông Pompeo nói các nhà khoa học Mỹ và quốc tế chưa được phép đi thăm phòng thí nghiệm Vũ Hán và Trung Quốc cũng chưa cung cấp một mẫu vi khuẩn nguyên thủy.

Ông Pompeo nói “Từ lúc đầu chúng ta đã nói, virus này xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Chúng ta chịu nhiều thiệt hại về việc này.”

Ông nói thêm hiện nay Trung Quốc đang phát động chiến dịch ngăn thế giới không điều tra thêm về vai trò của nước này về nguồn gốc của đại dịch.

Ông Pompeo nói “Chúng ta chứng kiến sự kiện Trung Quốc đuổi các nhà báo, chúng ta cũng đã thấy những người đang cố tường thuật về việc này, các chuyên gia y tế tại Trung Quốc đã bị làm im tiếng.”

“Đây là nỗ lực cổ điển của cộng sản không thông tin trung thực tạo ra nguy cơ lớn,” ông nói. “Và hiện nay bạn thấy có hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới và hàng chục ngàn người Mỹ là nạn nhân của virus.”

Vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ: “chúng ta sẽ quy lỗi những ai chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ làm việc này theo thời biểu của chúng ta.”