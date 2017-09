Tổng thống Trump: 'sắp đạt được thỏa thuận DACA'

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho hay ông đã tiến "khá gần" đến một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Quốc hội về vấn đề người nhập cư đã đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, và khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm một giải pháp quy mô để bảo đảm an ninh biên giới."

Ông Trump lên tiếng hôm 14/9, sau khi viết trên Twitter rằng ông không đi đến thỏa thuận với lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Thượng viện về chương trình Hoãn Hành động đối với những người nhập cư lúc còn nhỏ, còn gọi tắt là DACA, chương trình mà chính phủ của ông đã hủy bỏ hồi tuần trước.

Ông Trump nói với các phóng viên:

“Chúng tôi đang bàn về một kế hoạch, với điều kiện phải có một chương trình quy mô để kiểm soát biên giới. Chúng tôi cũng ra sức làm việc để tìm một kế hoạch cho DACA. Người dân muốn biết điều gì đang xảy ra, chúng ta có 800.000 người trẻ tuổi nhập cư, mà lỗi không phải do họ, do đó chúng tôi đang thảo kế hoạch này. Hãy chờ xem kế hoạch này hoạt động ra sao, nhưng chúng ta phải liên kết vấn đề an ninh biên giới với kế hoạch này. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, và Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho hay sau cuộc gặp với ông Trump tối thứ Tư 13/9 họ đồng ý nhanh chóng đưa ra kế hoạch bảo vệ 800.000 đương đơn theo chương trình DACA, do cựu Tổng thống Obama thiết lập để bảo vệ những người nhập cư này không bị trục xuất.

Sáng thứ Năm 14/9, hai nhà lập pháp này đã ra tuyên bố chung xác nhận những lời bình luận của ông Trump về vấn đề này "phù hợp với thoả thuận đạt được tối qua" tuy nhiên nhấn mạnh rằng chưa đạt được thỏa thuận chung cuộc nào.

Tuyên bố nói: "Chúng tôi đồng ý rằng Tổng thống sẽ ủng hộ việc đưa các biện pháp bảo vệ DACA thành luật, và khuyến khích Hạ viện và Thượng viện hành động. Những gì còn lại cần được thương lượng là các chi tiết về an ninh biên giới, với mục đích chung là hoàn thiện tất cả các chi tiết trong thời hạn sớm nhất có thể.”

Ông Trump nói: "Tối qua chúng tôi đã gặp ông Schumer và bà Pelosi và cả nhóm, tôi nghĩ chúng tôi khá gần một thỏa thuận, nhưng chúng ta phải có một kế hoạch quy mô đểvề an ninh biên giới."

Ông Trump nói rằng ông tin cả hai nhà lãnh đạo Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, “có cùng quan điểm” về một thỏa thuận liên quan đến DACA và an ninh biên giới.

Trước đây, khi hủy bỏ chương trình DACA, ông Trump cho Quốc hội 6 tháng để đưa ra một giải pháp lâu dài.