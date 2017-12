TT Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia vào thứ Hai

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai sẽ công bố chiến lược của ông nhằm chống lại điều mà ông xem là những mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng nhất đối với Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, H.R. McMaster, cho biết trước chính sách an ninh quốc gia mới của chính quyền hôm thứ Ba tại một hội nghị do tổ chức nghiên cứu chính sách Exchange Policy ở London tổ chức.

"Địa chính trị đã trở lại và còn quyết liệt hơn," ông McMaster nói với cử tọa.

Ông McMaster nói rằng chính sách của ông Trump được thúc đẩy bởi bốn ưu tiên chính: bảo vệ quê nhà, thăng tiến và bảo vệ sự thịnh vượng của Mỹ, duy trì hòa bình thông qua sức mạnh và thăng tiến ảnh hưởng của Mỹ.

Vị tướng Lục quân này nói rằng những mối đe dọa chính đối với an ninh của Mỹ là "những cường quốc xét lại" như Nga và Trung Quốc đang tìm cách làm suy yếu trật tự và ổn định toàn cầu và "các chế độ bất hảo," bao gồm Triều Tiên và Iran.

Nga đang đe dọa Mỹ bằng "cái gọi là chiến tranh thế hệ mới" bao gồm các chiến dịch tuyên truyền tinh vi được thiết kế nhằm mục đích "chia rẽ cộng đồng của chúng tôi," ông McMaster nói mà không đề cập đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông McMaster mô tả "hành vi gây hấn kinh tế" của Trung Quốc là một mối đe dọa đang "thách thức trật tự kinh tế dựa trên các quy tắc, vốn đã giúp đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo túng," và đề xuất chống lại các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc bằng "sự giao tiếp mang tính cạnh tranh," một ý tưởng cho rằng sự thịnh vượng của Mỹ là một lợi ích quốc gia.

Ông nói việc thương thuyết lại các thỏa thuận thương mại sẽ là một phần chính trong chiến lược an ninh quốc gia này.

"Mỹ và Anh không thể giữ vai trò là một thế lực vì hòa bình và ổn định trên thế giới nếu chúng ta không có được an ninh về kinh tế và tài chính," ông McMaster nói.

Ông cũng dẫn ra Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác là những mối đe dọa đang thực hiện và khơi gợi cảm hứng cho các vụ tấn công nhắm vào phương Tây.

Về Triều Tiên, McMaster kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động vượt ra ngoài các nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua, nói rằng đây "có thể là cơ hội tốt nhất cuối cùng để tránh xung đột quân sự."

Theo một số nhận định, các mối đe dọa mà ông McMaster ưu tiên trùng với những gì được chính quyền Tổng thống Barack Obama trình bày vào năm 2015, nhưng chính quyền Obama nói về việc chia sẻ và mở rộng các lợi ích kinh tế của Mỹ. Cách tiếp cận của chính quyền Trump hạn chế hơn, nhấn mạnh rằng sự thịnh vượng của Mỹ phải được bảo vệ, không phải mở rộng.