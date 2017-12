Vụ đánh bom ở New York cho thấy hệ thống di trú Mỹ có vấn đề

Vụ đánh bom trong hệ thống xe điện ngầm ở thành phố New York đầu tuần này cho thấy hệ thống di trú của Mỹ là một vấn đề an ninh quốc gia, Bộ trưởng Tư Jeff Sessions tuyên bố ngày 12/12.

Bộ trưởng Sessions lưu ý rằng hai nghi phạm tấn công khủng bố tại New York trong hai tháng qua đều là di dân, ‘hậu quả của các chính sách di trú thất bại.’

Nghi phạm 27 tuổi người Bangladesh bị bắt sau vụ tấn công sáng 11/12. Nhà chức trách cho hay Akayed Ullah tới Mỹ năm 2011 theo diện bảo lãnh thân nhân.

Trước đó, hôm 31/10, chiếc xe tải tông chết người gần Trung tâm Thương mại Thế giới, New York, là do một di dân gốc Uzbekistan cầm lái.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen cho biết dù không có mối đe dọa cụ thể khả tín nào hiện nay nhưng các biện pháp tăng cường cảnh giác an ninh đang được tiến hành và các phương án an ninh khác đang được đánh giá để áp dụng vào thực tiễn.

Bộ trưởng Tư pháp Sessions nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội siết chặt luật di trú và nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm số đơn xin vào nước Mỹ vốn đã tăng gấp ba lần từ năm 2009 tới nay.

Chính quyền Trump từ đầu năm tới nay đã thuê mướn thêm 50 thẩm phán về di trú và dự định mướn thêm 60 người nữa trong thời gian tới để giải quyết những tồn đọng quá tải trong hệ thống di trú.

Lãnh đạo ngành Tư pháp Mỹ cho hay tỷ lệ di dân không giấy tờ vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 45 năm qua và cam kết sẽ xóa sạch tình trạng nhập cảnh lậu.

