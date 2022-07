Tổng thống Biden bị nhiễm Covid cho thấy Mỹ chưa thoát dịch

Việc Tổng thống Joe Biden bị nhiễm virus corona là một lời nhắc nhở rằng dù nhiều người Mỹ muốn thoát khỏi Covid, đại dịch vẫn chưa chấm dứt ở Mỹ.

Bước sang mùa hè thứ ba liên tiếp, virus đang bùng lên trong khi biến thể phụ BA.5 của Omicron đang lây lan nhanh chóng, khiến các ca nhiễm và nhập viện tăng lên mức cao nhất trong mấy tháng qua. Những người bị nhiễm chỉ vài tháng trước có nguy cơ tái nhiễm. Đội ngũ chống dịch của ông Biden cảnh báo người Mỹ rằng họ phải làm nhiều hơn để bảo vệ chính mình khi số người chết ở Mỹ vượt quá một triệu người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ước tính rằng phần lớn người Mỹ đã nhiễm Covid. Các quan chức nói trường hợp của ông Biden là nhẹ và ông tiếp tục làm việc trong khi cách ly trong Nhà Trắng ít nhất năm ngày, sau đó ông sẽ tái tục các hoạt động trước công chúng nếu kết quả xét nghiệm âm tính.

Tin tức không phải hoàn toàn xấu: Không có dấu hiệu nào cho thấy BA.5 gây ra bệnh trầm trọng hơn, và với các loại thuốc chữa hữu hiệu như Paxlovid, thứ mà ông Biden đang dùng, và vắc-xin tăng cường, Covid về cơ bản ít gây chết người hơn, theo báo The New York Times.

Đất nước đã rẽ sang một kiểu bình thường mới khi mà các quy định bắt buộc đeo khẩu trang và các hạn chế khác đã được bãi bỏ và đại dịch không còn là vấn đề được bàn luận hàng đầu khắp cả nước nữa.

Nhưng nước Mỹ vẫn dễ bị tổn thương do tỉ lệ tiêm chủng đã chững lại, bất chấp nỗ lực vận động to lớn của ông Biden. Chỉ có khoảng hai phần ba người Mỹ được coi là đã tiêm chủng đầy đủ, một tỉ lệ thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia phát triển, theo tờ Times. Một nửa số người trưởng thành ở Mỹ được tiêm chủng đầy đủ cũng đã được tiêm một mũi tăng cường duy nhất, và số người tiêm mũi tăng cường thứ hai thậm chí còn ít hơn.

Sau đợt tăng vọt trong mùa đông và dù mức độ miễn dịch gia tăng, các biến thể phụ vẫn tiếp tục phát triển đủ để tránh được một số kháng thể và gây ra những làn sóng lây nhiễm mới.

Dù vậy, các quan chức y tế và chuyên gia được tờ Times dẫn lời nói đợt gia tăng này là lời nhắc nhở cần cẩn trọng và không cần phải lo lắng.

Anita Kurian, trợ lý giám đốc Sở Y tế ở thành phố San Antonio thuộc bang Texas, cho biết các ca bệnh đã gia tăng trong khu vực trong sáu tuần liên tiếp. Nhưng một số chỉ số, như số lượng người chết, thấp cho đến nay cho thấy Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới hơn và ít chết chóc hơn của đại dịch, trong đó vắc-xin và thuốc chữa trị đã cải thiện đáng kể cơ may sống sót, bà nói.

“Chúng ta hiện không ở mức mà chúng ta đã từng chứng kiến với những đợt tăng vọt trước đó,” bà nói.

Bác sĩ Nguyễn Đông Châu, một chuyên gia về nội thương và tim mạch ở Houston, nói tình hình lây nhiễm virus corona ở thành phố ông không còn đáng lo ngại như những tháng trước đây, và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan được áp dụng nghiêm ngặt trước đây đã được bãi bỏ.

“Đa số dân Hoa Kỳ đã được chích ngừa. Hiện giờ có thuốc uống giúp trị covid. Giới y tế đã học thêm thật nhiều kinh nghiệm trị bệnh và mấy biến thể covid mới tấn công tương đối yếu nên không cần phải đeo khẩu trang nhưng chỉ khuyến khích thôi,” ông nêu nhận định về việc có nên áp dụng lại các quy định trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng.

Vị bác sĩ này nói thêm rằng việc tiêm mũi tăng cường đại trà cho mọi lứa tuổi hiện giờ “chưa cần” ngoại trừ những người cao tuổi hoặc “người nào có nhiều bệnh lý yếu phổi, yếu tim thì nên.”

“Những người trẻ không có tiền sử bệnh lý thì không cần,” ông nói.

Các quan chức Nhà Trắng mô tả đợt tăng Covid mới nhất là đáng lo ngại nhưng có thể kiểm soát được, trong khi số người nhiễm gia tăng ở 40 bang. Tính đến ngày 21/7, Mỹ báo cáo trung bình khoảng 128.500 ca nhiễm virus corona và 437 ca tử vong mỗi ngày vì Covid, theo cơ sở dữ liệu của The New York Times, mức tăng rõ rệt so với đầu tháng 7. Tỉ lệ nhập viện đã tăng 17% trong hai tuần qua và trung bình 41.800 bệnh nhân Covid hiện đang ở trong các bệnh viện Mỹ mỗi ngày.