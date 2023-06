Tô Lâm thị sát Đắc Lắc sau bạo động; Mỹ nói ‘không dung túng’

Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 29/6 vừa có chuyến đi thị sát tình hình ở Đắc Lắc sau vụ tấn công đẫm máu của người Thượng trong khi Đại sứ Mỹ đã khẳng định với ông Lâm rằng Mỹ ‘lên án’ và ‘không dung túng’ cuộc tấn công này.



Vụ tấn công bằng súng và dao vào trụ sở chính quyền hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, rạng sáng hôm 11/6 đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ xã và 3 dân thường.



Ông Lâm đã nghe Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc báo cáo về vụ việc, theo tường thuật của trang Công an Nhân dân, và khẳng định đó là ‘hành vi khủng bố’.

“Sáng nay (29/6), khi đi thăm thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sỹ, liệt sỹ hy sinh trong vụ việc, tôi thấy cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, mọi sinh hoạt, lao động của người dân đã diễn ra bình yên,” ông Lâm được dẫn lời nói.

Bộ trưởng Công an khuyến nghị giới chức Đắc Lắc ‘tuyệt đối không được chủ quan, không được lơi lỏng cảnh giác’ từ địa bàn cơ sở. Vụ tấn công đã khiến giới chức Đắc Lắc bất ngờ và bị giới quan sát đánh giá là ‘thất bại trong việc nắm tình hình địa bàn’.

Ông yêu cầu công an các tỉnh Tây Nguyên xây dựng lực lượng ở cơ sở ‘đủ sức giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn’ bao gồm công an xã, dân quân tự vệ, xã đội, lực lượng trị an, cũng theo Công an Nhân dân.

Ông nói lãnh đạo Đắc Lắc nên thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương để ‘đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động’.

Cũng trong chuyến thị sát Đắc Lắc này, ông Tô Lâm đã đến thăm, ủy lạo các gia đình các công an và cán bộ thiệt mạng trong vụ bạo động cũng như khen thưởng cho các công an viên và người dân đã tích cực tham gia truy bắt các đối tượng tình nghi lẩn trốn sau vụ tấn công.

Ông yêu cầu chính quyền các cấp ở Đắc Lắc ‘phải đặc biệt coi trọng vai trò quần chúng’ và ‘vận dụng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh’.



Ngay sau chuyến công cán ở Đắc Lắc, ông Tô Lâm cũng đã tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper ở Hà nội hôm 30/6. Theo tường thuật của Công an Nhân dân, Đại sứ Knapper đã nhấn mạnh là Mỹ ‘phản đối và lên án những hành động như vậy’.



Ông cũng khẳng định với ông Lâm rằng Mỹ ‘không dung túng bất kì tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc’, yêu cầu Việt Nam sớm cung cấp thông tin và cam kết sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam bằng tất cả các phương thức để xác định mối liên quan giữa các cá nhân, tổ chức ở Mỹ có liên quan đến vụ tấn công.



Các lãnh đạo công an Việt Nam liên tiếp đưa ra những cáo buộc rằng vụ tấn công ở Đắc Lắc có sự ‘kích động, giật dây của các tổ chức lưu vong của người Thượng ở Mỹ’ và ‘có đối tượng nhận lệnh từ nước ngoài về tổ chức vụ tấn công’ nhưng không đưa ra bằng chứng.



Tuy nhiên, đại diện các nhóm của người Thượng ở Mỹ như Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và Người Thượng vì Công lý mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc này.