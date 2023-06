Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Công an khởi tố tội khủng bố, mức án lên đến tử hình

Công an Việt Nam khởi tố 75 nghi phạm trong vụ tấn công ở Đắk Lắk về tội khủng bố với mức án lên đến tử hình và cáo buộc vụ tấn công ‘được dàn dựng, chỉ đạo từ bên ngoài’, phát ngôn nhân Bộ Công an được báo chí trong nước dẫn lời cho biết hôm 23/6.



Trung tướng Tô Ân Xô được trang Công an Nhân dân trích lời nói Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố vụ án ‘Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân’.



Ngoài ra, còn có 9 người khác cũng bị khởi tố với các tội danh nhẹ hơn, trong đó là 7 người về tội ‘Không tố giác tội phạm’, 1 người về tội ‘Che giấu tội phạm’ và 1 người khác về tội ‘Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép’.



Tội ‘Khủng bố chống chính quyền nhân dân’ theo Điều 113 Bộ luật Hình sự là một trong những tội danh chống chính quyền nặng nhất. Theo đó, những ai xâm phạm tính mạng cán bộ, công chức hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức sẽ đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hay tử hình. Đặc biệt, bị cáo chuẩn bị phạm tội cũng bị phạt từ 1 đến 5 năm tù.



Các lãnh đạo công an Việt Nam gần đây đã thay đổi cách gọi vụ việc ở Đắk Lắk từ ‘tấn công’ thành ‘khủng bố’. Tướng Xô đánh giá với báo chí rằng ‘đây là vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi rất man rợ, mất nhân tính, quyết tâm phạm tội đến cùng’.



Công an Việt Nam cũng bắt đầu chĩa mũi dùi vào ‘yếu tố bên ngoài’. Theo lời ông Xô được Công an Nhân dân dẫn lại, vụ tấn công ‘có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài’ và ‘có đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố’.



Đại diện của hai nhóm đấu tranh người Thượng ở Mỹ là ‘Người Thượng vì Công lý’ và ‘Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên’ mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc của công an mà họ cho là ‘vu khống’ nhằm lấy cớ trấn áp.



Ngoài số súng đạn, trong đó có cả súng quân dụng và súng tự chế, và vật liệu nổ mà công an đã tịch thu được, họ còn thu giữ 10 lá cờ FULRO, ông Xô cho biết. FULRO là tên viết tắt của Mặt trận Thống nhất Đấu tranh cho các Sắc tộc bị áp bức, một tổ chức đấu tranh của người Thượng từ lâu đã không còn hoạt động.



Trước đó, hôm 20/6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Việt Nam cũng đã lên tiếng trước quốc tế rằng vụ tấn công ở Đắk Lắk là ‘hoạt động khủng bố có tổ chức’.



Phát biểu tại Hội nghị người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Tướng Việt cho rằng ‘một tổ chức ở Mỹ’ đứng sau vụ tấn công và kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế ‘hợp tác chặt chẽ với Việt Nam’ trong vụ việc, nhưng ông không đưa ra các bằng chứng cụ thể.



Thiếu tướng Lê Vinh Quy, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hé lộ thêm rằng các đối tượng gây án ‘bị các tổ chức phản động nước ngoài lôi kéo qua Internet’.

“Những người này sau đó lợi dụng các mâu thuẫn nhỏ, các bất cập ở địa phương để lôi kéo thêm những người khác từ các buôn làng khác tham gia”, tướng Quy được Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời nói tại buổi họp mặt báo chí hôm 21/6.

“Họ đồn thổi việc không công bằng trong chính sách dân tộc, đất đai gây chia rẽ, mất đoàn kết”, ông Quy nói và cho biết các đối tượng này ‘mong muốn thành lập nhà nước riêng’.

Vụ tấn công vào rạng sáng ngày 11/6 ở trụ sở chính quyền hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, đã khiến 9 người chết, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ và một số dân thường.