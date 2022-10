Tình báo Mỹ tin Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái nhân vật ủng hộ Điện Kremlin

Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng một số thành phần trong chính phủ Ukraine đã ra lệnh đánh bom xe hơi gần Moscow hồi tháng 8 làm thiệt mạng Darya Dugina, con gái của một nhân vật dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng của Nga, tờ New York Times đưa tin.



Reuters không thể kiểm chứng ngay lập tức về bản tin này, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên. Ukraine hôm 6/10 đã một lần nữa bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào đến vụ tấn công.



Mỹ không can dự vào cuộc tấn công này và không hề biết trước, theo New York Times. Các quan chức Mỹ sau đó đã chê trách quan chức Ukraine về vụ ám sát, cũng theo tờ báo này.



Cô Dugina, 29 tuổi, thiệt mạng khi một quả bom xe phá tan chiếc Toyota Land Cruiser mà cô đang lái vào ngày 20/8. Cha của cô, Alexander, ở trong một chiếc xe khác, được chụp ảnh lại với hai tay ôm đầu bàng hoàng nhìn vào đống sắt vụn.



Sau vụ ám sát, Ukraine phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào, trong khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc mật vụ Ukraine đứng sau vụ việc.



Trong thông điệp gửi đến gia đình cô Dugina, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cô là một ‘người thông minh, tài năng với trái tim Nga thực sự - tốt bụng, yêu thương, thông cảm và cởi mở’. Ông gọi vụ ám sát cô là ‘tội ác hèn hạ, tàn nhẫn’.



Nếu Ukraine đứng sau vụ ám sát này, nó sẽ cho thấy khả năng Kyiv tấn công các mục tiêu ở Moscow đồng thời cũng mở ra khả năng giới chóp bu Ukraine ở Kyiv sẽ bị Nga tấn công trả thù.



“Sự tham gia của nhà nước Ukraine vào hành động khủng bố này, trong vụ sát hại cô gái trẻ này đã được các cơ quan an ninh đặc biệt của chúng tôi bàn luận và chứng minh”, phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, phát biểu hôm 6/10.



Ông Peskov cho biết tường trình của New York Times là tích cực theo nghĩa tình báo Mỹ có vẻ như đồng thuận với Nga về việc ai là thủ phạm.



Tuy nhiên, ông nói thêm: “Tôi thực sự hy vọng rằng đây không phải là nỗ lực của phía Mỹ để rũ bỏ trách nhiệm cho bất kỳ việc chuẩn bị nào của nhà nước Ukraine, chế độ Ukraine để tiến hành các hành động khủng bố trong tương lai.”



Các quan chức Mỹ được tờ New York Times dẫn lời không tiết lộ cơ quan nào của chính phủ Ukraine được cho là đã ra lệnh cuộc tấn công, ai đã thực hiện, hoặc liệu Tổng thống Volodymyr Zelenskiy có ký lệnh cho phép nó hay không.



Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, nói với Reuters rằng ‘nói một cách khách quan’ Kyiv không quan tâm gì đến Dugina trước khi cô bị sát hại.



“Trước khi Dugina bị giết, người dân Ukraine và đại diện giới chức Ukraine không biết gì về các hoạt động công khai và ảnh hưởng của cô ấy đối với các chương trình tuyên truyền”, ông viết trên WhatsApp trước yêu cầu bình luận của Reuters.



“Theo ý kiến của chúng tôi, người hưởng lợi chính từ vụ ám sát Dugina chắc chắn là những người ủng hộ Nga triệt để trong cuộc chiến ở Ukraine. Nó có thành phần của lực lượng an ninh đặc biệt của Nga”.



New York Times cho biết một số quan chức Mỹ nghi ngờ rằng cha của Dugina, người ủng hộ mạnh mẽ cái mà Nga gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine, là mục tiêu thực sự của vụ ám sát.



Sau vụ việc, Dugin nói với những người chia buồn rằng con gái ông đã chết vì nước Nga.



“Nếu như cái chết bi thảm của con tôi khiến bất cứ ai cảm động, có lẽ con tôi mong những người đó hãy bảo vệ Chính thống giáo thiêng liêng của người Nga, người dân và Tổ quốc Nga”, ông Dugin nói.