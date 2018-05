Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Gardner thăm Việt Nam

Phái đoàn do Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm Việt Nam.

Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 28/5, Thượng nghị sĩ Cory Gardner, dẫn đầu Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ có cuộc gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội.

Báo VietnamPlus trích lời ông Trần Đại Quang nói Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong một cuộc gặp cùng ngày giữa ông Gardner và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trang VOV trích lời ông Gardener nói tiểu ban của ông sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ trong thời gian tới.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis có cuộc gặp với đại sứ sắp mãn nhiệm của Việt Nam ông Phạm Quang Vinh bàn về tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào ngày 25/5, tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đến chào từ biệt trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.​

​Bộ trưởng Jim Mattis và Đại sứ Phạm Quang Vinh trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, việc tăng cường quan hệ ASEAN–Mỹ, bảo đảm hoà bình, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, bảo đảm tự do, an ninh hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Hôm 28/5, trang Twitter của ông Phạm Quang Vinh nói ông rất vui mừng vừa có cuộc gặp với ông Mattis, trong đó hai bên bàn về vấn đề quan hệ song phương Việt –Mỹ và các vấn đề khu vực. Ông nói thêm rằng Việt Nam và Hoa Kỳ “đồng ý thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng.”

Truyền thông Việt Nam trích lời ông Mattis nói Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực, và ủng hộ một nước Việt Nam phát triển vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, cũng như tăng cường hợp tác về quốc phòng.

Trong một diễn biến liên quan đến an ninh quốc phòng, hãng tin Reuters đưa tin hôm 27/5 hai tàu chiến của hải quân Mỹ Higgins và Antietam đã tới gần các đảo trên quần đảo Hoàng Sa như Tri Tôn và Phú Lâm mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng, để khẳng định "quyền tự do hàng hải."