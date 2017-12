Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ nắm quyền thêm ít nhất 10 năm nữa

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm thứ Tư tuyên bố sẽ kéo dài nhiệm quyền 30 năm của ông thêm ít nhất là một thập niên nữa, vài tuần sau khi tòa án tối cao giải thể đảng đối lập chính ở Campuchia trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.

Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) bị giải tán vào tháng 11 theo yêu cầu của chính quyền Hun Sen, báo hiệu điều mà một tổ chức nhân quyền gọi là "tiếng chuông khai tử" cho nền dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trước hàng ngàn công nhân may mặc tại một ngôi chùa ở ngoại ô Phnom Penh, ông Hun Sen nói ông sẽ nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa và kêu gọi công nhân bỏ phiếu cho Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông.

"Tôi sẽ tiếp tục đắc cử Thủ tướng thêm hai nhiệm kỳ nữa không dưới 10 năm," ông Hun Sen nói.

"Tôi hy vọng các bạn cũng như cha mẹ và ông bà của các bạn, nếu họ còn sống, và gia đình của các bạn tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ CPP vào ngày 29 tháng 7 năm 2018."

Hàng may mặc là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Campuchia tính tới nay và giới công nhân may mặc là nhóm có nhiều quyền thế chính trị. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia đạt 6,3 tỉ đôla và tới 4,9 tỉ đôla trong bảy tháng đầu năm 2017.

Ông Hun Sen đang lấy lòng giới công nhân may mặc trước cuộc tổng tuyển cử. Ông đã hứa hẹn tiền trợ cấp thai sản cho người lao động nữ, cùng những thứ khác.

Ông Hun Sen là một cựu cán bộ Khmer Đỏ nhưng rời bỏ hàng ngũ của nhóm diệt chủng này và giúp lật đổ họ vào năm 1979. Ông được cho là có thành tích giúp Campuchia đạt được tăng trưởng kinh tế nhưng cũng bị chỉ trích vì đàn áp các nhóm xã hội dân sự và truyền thông.

Trung Quốc, nước hậu thuẫn lớn nhất của Campuchia, nói rằng họ ủng hộ các nỗ lực của chính phủ để duy trì an ninh quốc gia của Campuchia.