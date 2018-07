Thuế của Trump lên Trung Quốc: Miễn cho hàng may mặc, bao gồm sản phẩm của Ivanka

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/7 tuyên bố áp thêm thuế 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì ngành may mặc của quốc gia này lại không ảnh hưởng gì mặc dù hàng may mặc và giày dép ‘Made in China’ chiếm thị phần lớn ở Hoa Kỳ.

Một trong những người được lợi từ việc này là cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Trump, người đã duy trì công việc sản xuất cho thương hiệu Ivanka Trump của mình ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Trong số những mặt hàng bị Mỹ đánh thuế có lò phản ứng hạt nhân, tàu thuyền, máy bay, thiết bị y tế và phụ tùng ô tô nhưng hàng may mặc và giày dép thì được miễn.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) có trụ sở ở Hong Kong dẫn số liệu của Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ cho biết 1/3 lượng hàng may mặc và 72% lượng giày dép bán ở Mỹ là được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một trong những nhà nhập khẩu được lợi từ việc được miễn đánh thuế này là nhãn hàng thời trang Ivanka Trump được đặt theo tên của ái nữ Tổng thống Trump.

Hãng giày Kameido ở Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, cho biết họ đã gia công giày dép cho nhãn hiệu Ivanka Trump trước đây và đang nhắm tới tiếp tục cung cấp hàng cho Ivanka Trump một lần nữa, cũng theo SCMP.

“Chúng tôi đang cố gắng giành được một hợp đồng với một trong số các khách hàng của chúng tôi,” một đại diện của hãng Kameido cho biết. “Toàn bộ đơn hàng là cho nhãn hàng Ivanka.”

Người đại diện này cho biết công ty này đang cố gắng giành hợp đồng cung cấp 140.000 đôi giày. Trước đây, hãng Kameido từng hoàn thành đơn hàng cho ít nhất 10.000 đôi giày Ivanka.

Một đại diện của hãng may mặc HS Fashion ở Hàng Châu cũng cho biết họ vẫn đang nhận đơn hàng cho nhãn hiệu Ivanka Trump, cũng theo SCMP. Công ty này được cho là gia công cho thương hiệu Ivanka qua nhà trung gian là công ty G-III Apparel có trụ sở ở New York.

Nhãn hiệu Ivanka Trump đã bị công chúng săm soi kể từ khi thân phụ của cô ra tranh cử Tổng thống với lập trường phê phán thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ. Báo chí cũng từng đặt dấu hỏi về điều kiện lao động ở các công ty gia công ở Trung Quốc và khả năng xảy ra xung đột về lợi ích trong chính phủ của ông Trump. Cô Ivanka Trump cũng đã tự tách mình ra khỏi hoạt động hàng ngày của thương hiệu của mình.

Dữ liệu vận chuyển hàng của Panjiva có trụ sở ở New York, vốn bao quát 95% giao thương toàn cầu, cho biết kể từ ngày 11/3 đã không còn chuyến hàng nào được chuyển từ Trung Quốc vào Mỹ cho nhãn hiệu Ivanka Trump.

Tuy nhiên, trong vòng chín tháng qua, dữ liệu của Panjiva cho biết khi tìm kiếm nhãn hiệu ‘Ivanka Trump’ thì sẽ thấy những chuyến chuyển hàng thường xuyên vào Mỹ, đa số là từ đại lục Trung Quốc hay Hong Kong và được ghi chú là: “Của hãng GIII cho Ivanka Trump”.

Giám đốc nghiên cứu của Panjiva, ông Chris Rogers, nói rằng có khả năng nhãn hàng này đã thay đổi nhà cung cấp nhưng thông tin hiện họ có được chưa được rõ ràng.

Ông Rogers cũng nói rằng có khả năng các công ty có liên quan đã thay đổi cách họ gọi sản phẩm như dùng mã hàng hóa chẳng hạn.

“Trước tháng 1 năm 2017 toàn bộ hàng nhập khẩu là từ Trung Quốc, tính luôn Hong Kong. Nhưng kể từ đó đã có những chuyến hàng từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam,” ông Rogers được SCMP dẫn lời nói. “Nếu như có sự tăng lên trong số chuyến hàng đến từ những nước này trong những tháng tới đây thì chúng ta có thể nói rằng đã có sự thay đổi trong chuỗi cung ứng (tức là chuyển từ các nhà cung cấp Trung Quốc sang các nhà cung cấp các nước khác).”



Hồi tháng 9, hãng tin AP cho biết thông tin về những công ty nhập khẩu hàng Ivanka vào Mỹ đã trở nên rất khó theo dõi bởi vì những dữ liệu trước đây vốn có thể thấy hàng ngày, chẳng hạn như tên nhà cung cấp và nhà vận chuyển, không còn tìm thấy nữa.

Trong khi đó, trong bài báo có tựa đề ‘Các sắc thuế của Trump miễn cho ngành may mặc – bao gồm các sản phẩm ‘made in China’ của Ivanka – Đệ nhất Tiểu thư dường như không tin vào khẩu hiệu ‘Made In America’, tờ Huffington Post chỉ trích: “Trong khi ông Trump sỉ vả hãng xe mô tô Harley-Davidson đã chuyển một số nhà máy sản xuất sang châu Âu để tránh thuế của EU thì đệ nhất tiểu thư và cố vấn cao cấp của Nhà Trắng lại chưa từng sản xuất một thứ gì của nhãn hiệu Ivanka Trump của cô trên đất Mỹ.”

Tờ báo này cho biết cô Ivanka Trump đã giành được một số thương hiệu có giá trị ở Trung Quốc trong lúc thân phụ của cô đang cố gắng thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty viễn thông Trung Quốc ZTE bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo Quốc hội.

Huffington Post lưu ý rằng ông Trump loan báo ông ủng hộ ZTE chỉ 72 giờ sau khi chính phủ Trung Quốc đồng ý đổ nửa tỷ đô la vào một dự án phát triển ở Indonesia mà đế chế kinh doanh của ông Trump được lợi từ mối quan hệ đối tác với các tập đoàn Trung Quốc được chính phủ nước này chống lưng. Điều này đã gây ra những ‘vấn đề đạo đức nghiêm trọng’, người đứng đầu Văn phòng Đạo đức Chính phủ của Mỹ được tờ báo này dẫn lời nói.

Cũng theo tờ báo này thì với các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nhắm vào hải sản, đậu nành, các sản phẩm sữa, ô tô, táo, rượu whisky, thức ăn thú nuôi và thuốc lá cùng với các mặt hàng khác của Mỹ thì các nông dân Mỹ đang lo ngại rằng họ sẽ không thể bán được sản phẩm cho Trung Quốc. Họ cũng lo rằng những đối thủ cạnh tranh của họ đến từ những nước khác sẽ nhảy vào giành được thị trường béo bở của Trung Quốc vĩnh viễn – khiến bao công sức họ gây dựng nhiều năm ở thị trường này đổ sông đổ biển.