Thêm các cuộc biểu tình ở Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hạn chế trong đại dịch COVID-19

Các cuộc biểu tình bùng lên ở các tiểu bang của Mỹ hôm 19/4 phản đối lệnh ở nhà trong khi các thống đốc bang bất đồng với Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố rằng họ có đủ xét nghiệm thử virus corona chủng mới và nên nhanh chóng mở lại nền kinh tế của tiểu bang họ.

Ước tính khoảng 2.500 người đã tập hợp tại thủ phủ của tiểu bang Washington ở Olympia để phản đối lệnh ở trong nhà của Thống đốc Dân chủ Jay Inslee, bất chấp lệnh cấm tụ tập từ 50 người trở lên.

Nhiều người tại đám đông tụ tập đã không đeo khẩu trang hay khăn che mặt dù được những người tổ chức biểu tình nhắc nhở cũng như đã được các cơ quan y tế cộng đồng khuyến nghị.

Người tổ chức cuộc biểu tình Tyler Miller, 39 tuổi, một kỹ sư từ Bremerton của Washington, nói với Reuters rằng việc đóng cửa các doanh nghiệp bằng cách cho phép người này và không cho phép người khác mở, mà ông gọi là “chọn kẻ thắng và người thua,” theo những điều thiết yếu và không thiết yếu là “vi phạm hiến pháp liên bang và tiểu bang.”

Tại Denver, hàng trăm người đã tập trung tại thủ đô của tiểu bang để yêu cầu chấm dứt việc đóng cửa Colorado. Trong khi những người biểu tình làm tắc nghẽn đường phố vốn đầy ô tô thì các nhân viên y tế trong các bộ đồ bảo hộ và đeo khẩu trang đứng ở ngã tư đường để phản đối lại.

Các lệnh ở trong nhà, mà các chuyên gia cho là rất cần thiết để làm chậm sự lây lan của virus, đã làm nền kinh tế Mỹ suy sụp khi có hơn 22 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng qua. Các cuộc biểu tình để yêu cầu chấm dứt các lệnh này trước đó đã nổ ra ở một vài điểm ở Texas, Wisconsin và thủ phủ của tác tiểu bang Ohio, Minnesota, Michigan và Virginia...

“Những người này yêu đất nước của chúng ta,” ông Trump, người đã quảng bá về một nền kinh tế thịnh vượng để đạt cơ hội tốt nhất cho chiến dịch tái tranh cử của ông vào tháng 11 tới, nói tại một cuộc họp báo tại thủ đô Washington hôm 19/4. “Họ muốn quay trở lại làm việc.”

Tại New York, tâm chấn của đại dịch ở Mỹ, số ca nhập viện tiếp tục giảm từ 18.000 xuống 16.000 và số bệnh nhân phải dùng máy trợ thở cũng giảm. Có 507 trường hợp tử vong mới do COVID-19, bệnh hô hấp do virus corona gây ra, giảm từ mức hơn 700 người chết mỗi ngày.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ có số lượng người mắc virus corona nhiều nhất thế giới, với hơn 750.000 ca nhiễm và hơn 40.500 ca tử vong.

Các hướng dẫn của ông Trump để mở lại nền kinh tế khuyến nghị mỗi tiểu bang phải có 14 ngày giảm số lượng người nhiễm trước khi từ từ dỡ bỏ các hạn chế. Tuy nhiên, vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa dường như đang khuyến khích những người biểu tình muốn các biện pháp này được sớm dỡ bỏ bằng một loạt các đăng tải trên Twitter hôm 16/4 kêu gọi họ “GIẢI PHÓNG” Michigan, Minnesota và Virginia, đều là những tiểu bang do các thống đốc thuộc Đảng Dân chủ điều hành.