Tết lưu vong của các nhà tranh đấu Việt Nam

Hy vọng rằng cái tự do của Quỳnh ngày hôm nay không phải là cái tự do của riêng Quỳnh, hay cho riêng các anh em tranh đấu ở Việt Nam, mà là tự do chung cho người Việt Nam, nó sẽ đánh thức khát khao tự do, ước mơ tự do của người Việt Nam vì họ chưa có khái niệm tự do thật sự.