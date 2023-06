Tay súng bị kết tội trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Do Thái trong lịch sử Mỹ

Một tài xế xe tải có tư tưởng thù ghét người Do Thái ngày thứ Sáu bị kết tội vì xông vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh và xả súng vào bất cứ ai mà ông ta gặp phải hồi năm 2018, giết chết 11 giáo dân trong một hành động khủng bố bài Do Thái mà ông ta có thể bị tuyên án tử hình.

Phán quyết có tội là điều chắc chắn sau khi các luật sư của Robert Bowers thừa nhận ngay từ đầu phiên tòa xét xử rằng ông ta đã tấn công và giết chết những người thờ phượng tại giáo đường Tree of Life vào ngày 27 tháng 10 năm 2018, trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Do Thái trong lịch sử Mỹ. Bồi thẩm đoàn giờ phải quyết định xem liệu người đàn ông 50 tuổi này nên bị tuyên án tử hình hay tù chung thân không ân xá khi phiên tòa liên bang chuyển sang giai đoạn hình phạt dự kiến kéo dài vài tuần.

Ông Bowers bị tuyên có tội với tất cả 63 tội danh mà ông ta đối mặt, bao gồm tội thù hận dẫn đến cái chết và cản trở việc tự do thực hành tôn giáo dẫn đến cái chết. Các luật sư của ông ta đã đề nghị cho ông ta nhận tội để đổi lấy án tù chung thân, nhưng các công tố viên từ chối, thay vào đó chọn đưa vụ án ra xét xử và truy cầu án tử hình. Hầu hết các gia đình nạn nhân đều ủng hộ quyết định đó.

Các công tố viên đưa ra bằng chứng về sự thù hận sâu xa của ông Bowers đối với người Do Thái và người nhập cư. Trong 11 ngày khai chứng, bồi thẩm đoàn biết được rằng ông ta đã đăng, chia sẻ hoặc thích nhiều nội dung bài Do Thái và thượng đẳng da trắng trên Gab, một nền tảng mạng xã hội được phe cực hữu sử dụng nhiều, và ca ngợi Hitler và cuộc diệt chủng Do Thái Holocaust. Ông Bowers nói với cảnh sát rằng “tất cả những kẻ Do Thái này phải chết,” công tố viên Mary Hahn nói.

Các thành viên của cộng đồng người Do Thái đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của phiên xét xử, sẽ xác định xem ông Bowers có đủ điều kiện và có nên nhận án tử hình hay không. Giai đoạn hình phạt dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 6.