Tấn công bằng dao gây tử vong ở Phần Lan và Đức

Một người đàn ông đã dùng dao đâm chết 2 người, gây thương tích cho ít nhất 6 người khác trong một vụ đâm chém bừa bãi tại một quảng trường mua sắm ở thành phố Turku, Phần Lan hôm thứ Sáu 18/8.

Cảnh sát bắn nghi can vào chân và bắt giữ ông ta. Họ cho biết là chưa xác định được lý lịch của người đàn ông, được miêu tả là có gốc gác nước ngoài. Cảnh sát cũng chưa xác định được động cơ dẫn đến cuộc tấn công này.

Ngay sau vị tấn công, nhà chức trách khuyến cáo dân chúng chớ nên lai vãng tại trung tâm thành phố, đồng thời siết chặt an ninh trên khắp nước, tăng gia tuần tiễu và siết chặt an ninh, trong trường hợp có nhiều nghi can khác can dự vào cuộc tấn công.

Dân chúng đã được phép vào trung tâm thành phố vài giờ sau đó.

Trong cùng ngày bên Đức, hãng tin Reuters loan tin 1 người bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao tại khu vực Elberfeld của thành phố Wuppertal, Đức.

Cảnh sát địa phương cho biết kẻ tấn công đã tẩu thoát.

Hãng tin APF tường thuật rằng cảnh sát đang truy lùng 1 hoặc nhiều hung thủ, nhưng trong lúc này không cung cấp thêm thông tin nào về tình huống xảy ra cuộc tấn công.