Phó chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt vì ‘nhận hối lộ’ vụ khai thác cát

Bộ Công an ngày 24/8 ra lệnh bắt giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vì đã chỉ đạo thuộc cấp “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất, đồng thời nhận “lại quả” ít nhất 1,2 tỷ đồng.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Thư đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh “hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ” cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin hôm 25/8.

“Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng”, bộ này cho biết.

Ông Trần Anh Thư, sinh năm 1967, hiện là tỉnh ủy viên, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vào năm 2018, và tái đắc cử vào năm 2021. Không rõ liệu ông Thư có chịu kỷ luật trong Đảng hay không.

Truyền thông Việt Nam cho biết Công ty CP Đầu tư Trung Hậu đã lén lút khai thác hơn 4,7 triệu m³ cát lòng sông Tiền, vượt đáng kể giới hạn cho phép của tỉnh An Giang là 1,5 triệu m³ - gần gấp 3 lần lượng bị xử phạt.

Mặc dù có thông tin rằng hoạt động khai thác này nhằm hỗ trợ các dự án quan trọng như đường cao tốc Bắc-Nam và cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, lượng cát thực tế được phân bổ cho các công trình này chỉ là 900.000 m³. Một lượng dư thừa đáng kể khoảng 3,8 triệu m³ đã được ghi chép sai lệch và được bán bất hợp pháp.

Trước đó, hôm 15/8, Bộ Công an ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang, do nhận tiền của nhóm khai thác cát.

Tính đến nay trong vụ án này có gần 20 bị can bị bắt với năm tội danh “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trong số này có ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Võ Truyền Thống, Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68, bị khởi tố tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính. Số tiền thu được, ông Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó chi cho ông Trí và ông Thư.