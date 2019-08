‘Phép lạ trên vùng Ramenks’: Điện Kremlin ca ngợi hai anh hùng phi công   

Điện Kremlin sẽ trao huy chương quốc gia cho hai phi công đã đáp khẩn cấp một máy bay dân dụng xuống một cánh đồng gần Moscow hôm thứ Năm 15/8, cứu được mạng sống của 233 hành khách, theo Reuters.

Truyền hình nhà nước Nga miêu tả sự cố này là “phép lạ trên vùng Ramensk”, tên của một khu vực gần Moscow, cách Sân bay Quốc tế Zhukovsky khoảng 1 km, nơi chiếc Airbus 321 của Hãng Hàng Không Ural đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng trồng ngô sau khi một đàn chim chui vào động cơ, làm máy hỏng.

Người phát ngôn điện Kremlin nói:

“Tôi khen ngợi hai anh hùng phi công đã cứu mạng sống của nhiều người”

Các cơ quan thông tấn Nga trích dẫn các giới chức của Bộ đặc trách đối phó với tình trạng khẩn cấp, cho hay có 74 người - trong đó có 19 trẻ em, đã được chữa trị thương tích, 6 người phải nhập viện.

Lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp, các động cơ của máy bay được tắt đi,

Tờ Pravda ca tụng phi công Damir Yusupov là một “anh hùng”, nói rằng ông đã cứu được 233 mạng sống, và đã “đáp máy bay một cách thần tình” xuống một cánh đồng ngô, trong các điều kiện cực kỳ nguy hiểm.

Chiếc mày bay đang trên đường bay tới Simferopol ở Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Một số người so sánh sự cố này với chuyến bay 1549 của Hãng Hàng Không US Airways của Mỹ, đã đáp xuống Sông Hudson ở New York năm 2009, sau khi va vào một đàn ngỗng.