Phản ứng trái chiều về thông điệp liên bang của ông Biden

Trong khi các cử tri Cộng hòa bất mãn thì cử tri Dân chủ bày tỏ hài lòng với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden và những gì mà ông đã thể hiện trong hai năm nắm quyền, theo tìm hiểu của VOA.



Vào tối ngày 7/2 năm 2023, Tổng thống Biden đã đọc Thông điệp Liên bang thứ hai của ông trước lưỡng viện Quốc hội, trong đó ông ca ngợi những thành tựu của chính quyền ông và nêu ra những mục tiêu chính sách trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.



Ông Biden đã dành phần lớn bài phát biểu để nói về những thành tích kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong hơn 50 qua, tạo thêm được 12 triệu việc làm, chống lạm phát tốt hơn nhiều nước phát triển khác với lạm phát đã giảm liên tiếp trong 6 tháng qua, ra đạo luật về chip để giúp Mỹ giành lại thế tự chủ về chất bán dẫn, gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la để nâng cấp cầu, đường trên khắp nước Mỹ…



Ngoài ra, ông cũng đưa ra những hứa hẹn đối với người dân Mỹ, chẳng hạn như kiên quyết bảo vệ An sinh Xã hội và chăm sóc y tế cho người lớn tuổi (Medicare), giới hạn giá thuốc kê toa, thay đổi biểu thuế để bắt người giàu trả thuế nhiều hơn và bảo vệ quyền phá thai trước áp lực của phe Cộng hòa.



Về chính sách đối ngoại, ông ca ngợi nỗ lực của chính quyền ông trong việc đoàn kết được phương Tây đối đầu với Nga và cam kết viện trợ cho Ukraine đến cùng. Ông cũng nói Mỹ sẽ kiên quyết đối đầu với sự hung hăng của Trung Quốc.



‘Diễn văn tệ nhất’



Từ Atlanta, bang Georgia, ông Lê Chí Hiếu, một kế toán viên và là người mạnh mẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhận định với VOA rằng bài phát biểu của ông Biden ‘chứa nhiều điểm sai’ và là ‘thông điệp liên bang dở nhất trong bao nhiêu đời tổng thống’.



Ông chỉ ra ‘nhiều điều mà ông Biden nhận công là không đúng’. Về tỷ lệ thất nghiệp, vốn hiện ở mức 3,4%, tức thấp nhất kể từ năm 1969, ông Hiếu bày tỏ nghi ngờ về con số thống kê này vì ông cho rằng nhiều người thất nghiệp không thể xin tiền trợ cấp được nữa nên không được thống kê hay nhiều người hiện đi làm bán thời gian ‘vẫn được xem là có việc làm’.



“Rất nhiều hãng xưởng, nhất là những hãng công nghệ như Microsoft, Amazon hay Google, đã sa thải hàng ngàn công nhân thì làm sao mà thất nghiệp thấp cho được,” ông Hiếu lập luận.



Theo nhận định của ông thì ‘lạm phát Mỹ dù có giảm nhưmg giảm không được bao nhiêu’ và ‘vẫn còn ở mức rất kinh khủng’.



Ông thừa nhận là trên thế giới có nhiều nước lạm phát cao hơn Mỹ nhưng chỉ ra Trung Quốc làm tốt hơn Mỹ trong chống lạm phát.



Nhân viên kế toán này bác bỏ tuyên bố của ông Biden rằng chính quyền ông đã giảm thâm hụt ngân sách rất nhiều so với thời chính quyền Trump khi mà thâm hụt ngân sách của Mỹ năm nào cũng tăng.



“Chính quyền bị dịch COVID nên ngân sách chi tiêu mới tăng. Không riêng gì Mỹ mà cả thế giới điêu đứng vì dịch,” ông trần tình.



Mặc dù cho rằng chính quyền Trump bị ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, nhưng ông Hiếu cho rằng vấn đề lạm phát ‘là do chính quyền Biden gây ra’ chứ không phải do tác động từ cuộc chiến Ukraine.



Về chương trình ‘Mua hàng Mỹ’ mà Tổng thống Biden ca ngợi trong Thông điệp Liên bang, ông Hiếu chỉ ra một chính sách tương tự của ông Trump là ‘đưa công ăn việc làm trở về Mỹ’ và cho rằng ông Biden ‘đã hưởng lợi’ khi trong nhiệm kỳ của ông ‘nhiều hãng xưởng đã lần lượt trở về Mỹ’.



“Chính quyền nào cũng quan tâm đến xây dựng cơ sở hạ tầng, không chỉ chính quyền ông Biden. Mà chi nhiều quá cho cơ sở hạ tầng sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách mà lợi ích đem lại thì không đáng kể,” ông Hiếu nói về gói chi tiêu cơ sở hạ tầng khổng lồ của ông Biden.



Ông chỉ trích ông Biden nói sẽ viết lại biểu thuế đối với người giàu với lý do Đảng Dân chủ nắm cả hành pháp và lập pháp trong hai năm qua nhưng ‘tại sao họ không thay đổi luật thuế cho công bằng hơn?’



Ông đặc biệt công kích ông Biden khi ông nói về những cái chết ở Mỹ do dùng chất gây nghiện fentanyl.



“Ai là người mở cửa biên giới? Chính Tổng thống Donald Trump đã xây bức tường biên giới để ngăn di dân bất hợp pháp và cũng là để ngăn chặn ma túy đi vào Mỹ,” ông chỉ trích.



Điểm duy nhất mà ông Hiếu đồng tình với ông Biden là không cắt giảm an sinh xã hội, nhưng ông cho rằng cáo buộc của ông Biden rằng Đảng Cộng hòa muốn bắt chính sách an sinh xã hội làm con tin ‘là sai sự thật’.



Về khả năng ông Biden sẽ ra tranh cử một lần nữa hai năm tới, ông Hiếu nói rằng ‘đó sẽ là lợi thế cho ông Donald Trump nếu như bầu cử bình thường, không có gian lận’.



“Nếu người ta nhìn lại thành tích của ông Trump đã làm trong 4 năm qua mặc dù hết hai năm bị COVID với những cái mà ông Biden làm bây giờ thì chắc chắn người dân Mỹ sẽ suy nghĩ trở lại và họ sẽ không thể chấp nhận ông Biden có nhiệm kỳ thứ hai,” ông nói với VOA.



‘Kinh tế Mỹ đang tốt’



Từ San Jose, bang California, một cử tri Dân chủ là ông Nguyễn Nam, vốn trước đây làm về tài chính giờ đã nghỉ hưu, nói với VOA rằng ‘ông đồng ý với 90%’ những gì ông Biden phát biểu trong Thông điệp liên bang.

“Nền kinh tế Mỹ đang tốt và đang đi đúng hướng,” ông nhận định và ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp, gói cơ sở hạ tầng và nhất là các chính sách về chất bán dẫn cạnh tranh với Trung Quốc.



“Đạo luật về chip đã đẩy mạnh rất nhiều sản xuất chip ở nước Mỹ,” ông nói và cho rằng các chính sách về năng lượng xanh của chính quyền ‘cũng giúp tạo ra nhiều việc làm mới’.



Một phần lý do tỷ lệ thất nghiệp thấp, theo ông Nam, là chính quyền Biden đã kiểm soát được dịch COVID-19 nên khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhiều người đi làm trở lại.



Khác với ông Hiếu, ông Nam cho rằng ông Biden không chịu trách nhiệm chính cho lạm phát cao ở Mỹ và chính quyền đã có những chính sách làm hạ nhiệt lạm phát.



“Vấn đề lạm phát không chỉ ở nước Mỹ mà cả thế giới, thành ra không thể đổ cho ông Biden được,” ông lập luận.



Một điểm mà ông nói ông tâm đắc với ông Biden là các chính sách an sinh xã hội giúp bảo vệ cho những người yếu thế và những người có thu nhập thấp.



“Nếu nước Mỹ mà không đảm bảo an sinh xã hội thì cũng chẳng khác gì những nước đang phát triển như Brazil hay Việt Nam,” ông so sánh và cáo buộc phe Cộng hòa đòi xét lại an sinh xã hội ‘vì muốn lấy lòng giới nhà giàu’.



Ông cũng khen ngợi các cam kết của chính quyền Biden đối với môi trường và gọi việc ông Biden thúc đẩy đầu tư vào năng lượng thay thế hay xe điện là ‘sự đầu tư khôn ngoan, sẽ có lợi về lâu dài’.



Điều mà ông cảm thấy chưa hài lòng trong hai năm qua là ‘làm chưa đủ trong việc đánh thuế thêm đối với người giàu’ và ‘chưa chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe’. Tuy nhiên ông cho rằng ‘đó là do gặp sự chống đối của Đảng Cộng hòa’.



Từ thông điệp liên bang này, ông Nam nhận định rằng ông Biden ‘đang cố gắng tranh thủ các cử tri’, vì vậy ‘triển vọng ông Biden sẽ ra tranh cử lần nữa là rất lớn’.



Ông Nam nói nếu ông Biden ra ứng cử thì ông sẽ ủng hộ và ông ‘không có lo ngại về tuổi tác hay sức khỏe của ông Biden.



“Ông Biden không chỉ chạy việc một mình mà đội ngũ của ông có rất nhiều người giỏi. Nếu sức khỏe ông Biden có vấn đề gì thì công việc vẫn chạy tốt,” ông giải thích.



“Nếu Biden ra tranh cử với Trump thì Biden sẽ thắng. Nhưng nếu không phải Trump mà là một người trẻ hơn của Đảng Cộng hòa thì Biden có thể sẽ gặp khó khăn,” ông phân tích. (27 :25)



Theo thăm dò nhanh của kênh CNN sau Thông điệp Liên bang thì 72% cử tri Mỹ có phản ứng tích cực, trong khi 28% nhìn nhận tiêu cực.