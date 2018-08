‘Nữ hoàng nhạc soul’ Aretha Franklin qua đời ở tuổi 76

Aretha Franklin, nữ danh ca với giọng hát đầy nội lực đã đưa bà lên ngôi vị “Nữ hoàng nhạc soul” trong suốt một thời gian dài, vừa qua đời hôm thứ Năm 16/8, thọ 76 tuổi.

Danh ca đã giành 18 giải Grammy và có khoảng 25 đĩa vàng qua đời tại nhà riêng ở thành phố Detroit, theo tin từ một trong những người đại diện của bà. Trước đó bà đã chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, và gia đình bà yêu cầu những người quan tâm hãy cầu nguyện cho bà.

Aretha Franklin có cha là một nhà truyền giáo Baptist ở Detroit, và những bản thánh ca mà bà đã được nghe trong nhà thờ của cha chính là nền tảng âm nhạc của nữ danh ca sau này. Bà sở hữu một giọng hát truyền cảm và đầy nội lực, chính giọng ca độc đáo này đã đưa bà lên vị trí đứng đầu làng nhạc soul trong những năm của thập niên 1960 cùng với Otis Redding, Sam Cooke và Wilson Pickett.

Aretha Franklin từng hát tại tang lễ của lãnh tụ dân quyền bị ám sát, Martin Luther King, cũng như tại lễ nhậm chức của hai tổng thống của Barack Obama và Bill Clinton. Năm 1987, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Sảnh đường Danh vọng Rock and Roll, và vào năm 2010 được tạp chí Rolling Stone vinh danh là ca sĩ số 1 của thời kì nhạc rock.

​Thời hoàng kim của bà Franklin trải dài sang đầu những năm 1970 khi bà thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với các bài hát “I Never Loved a Man (The Way I Love You),” “Baby, I Love You,” “Chain of Fools,” “Think,” “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman,” “Do-Right Woman” và “Respect,” một phiên bản hát lại bài hát của Otis Redding mà đã trở thành một bài hát về quyền tự chủ trong suốt thời kì phong trào dân quyền.

Sự hâm mộ dành cho bà sau đó phai nhạt nhưng hồi sinh vào giữa những năm 1980 với những ca khúc như “Freeway of Love,” một bản song ca với George Michael có tên “I Knew You Were Waiting (For Me),” “Sisters Are Doin,” “Who’s Zoomin’ Who?” và một phiên bản hát lại ca khúc “Jumpin’ Jack Flash” của Rolling Stones.

Suốt cả sự nghiệp Aretha Franklin đã truyền cảm hứng cho một thế hệ ca sĩ.

Bà được biết đến như một người rụt rè, tính tình khó chịu, và hay gây khó dễ. Bà thường không hòa thuận với các ca sĩ nữ khác, kể cả các chị em gái của bà, có thể nhanh chóng sa thải thuộc cấp và thất thường khi có lịch hẹn biểu diễn tại các buổi nhạc hội và các cuộc hẹn.

Aretha Franklin sinh ngày 25 tháng 3 năm 1942 tại thành phố Memphis, Tennessee và lớn lên ở Detroit. Cha bà, Mục sư C.L. Franklin, được kính trọng như một nhà lãnh đạo dân quyền, một người sớm vận động ủng hộ "niềm tự hào da đen" và một người bạn của lãnh tụ King.

Bà được Tổng thống George W. Bush trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống vào năm 2005.