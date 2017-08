Nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình bị truy tố thêm tội danh

Nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình vào tháng rồi bị chính quyền Việt Nam truy tố thêm một tội danh nữa –“Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Như vậy, nhà tranh đấu môi trường và quyền người lao động 34 tuổi này hiện đang đối mặt với cả 3 tội danh theo các điều 257, 258, và 143 của Bộ Luật hình sự.

Từ Nghệ An, ông Hoàng Đức Nguyên, em trai của ông Bình cho VOA biết:

“Chính quyền không hề thông báo cho gia đình. Luật sư Lê Văn Luân gặp anh Hoàng Bình và trao đổi lại là Hoàng Bình bị truy tố thêm một tội danh nữa là ‘hủy hoại tài sản của nhà nước.’ Tính đến thời điểm hiện tại thì Hoàng Đức Bình bị truy tố 3 tội danh: điều 257, điều 258 và điều 143.”

Vào ngày 15/5, Công an đã bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khi bắt ông Bình, truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin của Công an tỉnh Nghệ An nói rằng ông Bình bị buộc tội “Chống người thi hành công vụ” (điều 257) và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, (điều 258). Tuy nhiên, các bài báo không nêu chi tiết những vụ việc cụ thể mà ông Bình có liên quan.

Trong một năm trở lại đây, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra.

Trước đó ông Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.

Ông Nguyên nói ông Bình vô tội. Ông cho rằng chính quyền dùng các tội danh này quy chụp cho hoạt động bảo vệ môi trường ôn hòa của ông Bình:

“Chính quyền quy chụp các tội danh này cho anh Bình. Anh Bình chỉ đấu tranh các vấn đề như Formosa và quyền của người lao động. Anh Bình hỗ trợ làm hồ sơ, giúp bà con ngư dân 4 tỉnh miền Trung khởi kiện Formosa, giúp cho Phong trào Lao động Việt, hỗ trợ cho công nhân bị các công ty ngược đãi.”

Ông Nguyên cho biết thêm hiện nay các luật sư chưa thể tiếp xúc nhiều với ông Bình do vụ án còn đang trong quá trình điều tra, và cũng chưa biết khi nào kết thúc điều tra hay được xét xử.

Hiện nay khi khách đến thăm nhà đều bị chính quyền cho người canh giữ, quan sát, theo dõi khiến cho sinh hoạt của gia đình gặp khó khăn, ông Nguyên chia sẻ thêm.

Sau một tháng bị giam ở tỉnh Nghệ An, chính quyền đã chuyển ông Bình ra Trại giam B14 ở Hà Nội mà không thông báo cho gia đình hay luật sư biết, theo tin từ ông Nguyên. Ngoài ra, quản lý trại giam B14 không nhận thuốc trị bệnh từ gia đình gửi cho ông Bình.

Ngày 15/5/2017, ông Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an thường phục lẫn sắc phục phối hợp bắt giữ ông bất ngờ, khi ông đang cùng linh mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe ô tô.

Trước đó vào ngày 11/5, một người bạn tranh đấu của anh Bình là Bạch Hồng Quyền cũng bị công an phát lệnh truy nã toàn quốc.

Báo ViệtNamNet loan tin rằng ông Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng.