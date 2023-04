Người tiêu dùng Mỹ đón nhận xe Vinfast như thế nào?

Hơn một tháng sau khi Vinfast giao những chiếc xe đầu tiên trên thị trường Mỹ, trong khi một số người tiêu dùng ở Mỹ hoài nghi về chất lượng xe thì cũng có người sở hữu xe bày tỏ sự hài lòng với VOA mặc dù sử dụng xe chưa được bao lâu.



Hồi đầu tháng Ba vừa qua, hãng xe Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên ở Mỹ, cụ thể là ở bang California. Trong tuần đầu tiên, họ đã giao 45 trong tổng số 999 chiếc VF8 mà họ vận chuyển sang Mỹ hồi cuối năm 2022, trang mạng driveteslacanada cho biết.



Hiện giờ, theo tìm hiểu của VOA, Vinfast vẫn chưa công bố thống kê tổng số xe mà họ đã bàn giao cho các khách hàng ở Mỹ trong tháng Ba.



‘Không có gì chứng minh’



Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Hùng Việt, một kỹ sư điện tử sống ở San Francisco, nói ‘ông không tin tưởng Vinfast’ vì ‘không có dữ kiện nào chứng minh xe điện của họ bền, tốt như thế nào’.



Theo lời ông thì ông đã xem qua các trang đánh giá về xe điện ở Mỹ thì ‘chưa thấy một bài viết nào nói tốt về xe Vinfast cả’ và xe VF8 được cho là có những lỗi như ‘xe chạy không được êm’ hay ‘hệ thống phần mềm bị trục trặc’.



“Người tiêu dùng ngại mua cái gì mới mà không có dữ liệu chứng minh,” ông Việt, người sở hữu hai chiếc xe điện Tesla mẫu Y mà chiếc thứ hai mới mua chưa được 6 tháng, nói với VOA và cho biết ông ‘không có ý định đổi từ Tesla sang Vinfast’.



“Tôi chạy chiếc Tesla đầu tiên không có hư hao gì hết được 5 năm nên tôi mới quyết định mua chiếc thứ hai,” ông nói thêm.



Ông chỉ ra rằng Vinfast còn quá mới trong khi xe Tesla đã được thị trường thử thách trong vòng từ 8 đến 10 năm qua. “VF8 của Vinfast cạnh tranh trực tiếp với mẫu Y của Tesla mà giá cả cũng gần giống vậy thì khó mà bán được ở Mỹ,” người kỹ sư điện tử này dự đoán.



Ông giải thích điều mà ông cân nhắc khi mua xe điện như sau: “Muốn đi đâu mình phải tính toán chứ không phải nhảy lên xe là chạy liền tại vì phải tính coi đi mất bao xa, lái xe bao nhiêu dặm phải trở về, phải nhắm chỗ nào đó có sạc điện thì mới đi.”



Do đó đối với ông tầm chạy (range) của xe điện phải từ 300 dặm (mile) trở lên thì ông mới mua. Nếu không thì ‘không đủ để tôi chạy một mạch từ San Francisco xuống Los Angeles nữa’. Trang chủ của Vinfast cho biết tầm chạy của VF8 là 293 dặm, tương đương 471 km.



Vấn đề thứ hai là pin vì, như ông giải thích, pin đối với xe điện còn quan trọng hơn cả máy nữa. Do ông ‘không tín nhiệm pin của Vinfast’ nên ông không mua xe của hãng này.



Ông nói ông nghi ngờ phần mềm trên xe VF8 vì ‘ngay cả Tesla cũng gặp trục trặc hoài huống chi là xe mới như VF8’.



Một vấn đề quan trọng mà ông Việt không yên tâm về xe Vinfast là ‘khi xe hư thì người ta đem đi đâu sửa vì dữ liệu về chỗ bảo trì, sửa chữa của Vinfast không nhiều’.



Khi được hỏi ông có cân nhắc yếu tố ‘made in Vietnam’ khi mua xe điện hay không, ông trả lời ‘không’ và cho biết chỉ mua tùy theo chất lượng xe tốt hay không tốt mà thôi.



‘Cho Vinfast cơ hội’



Về phần mình, cô Natalie Tran, một chuyên gia phân tích dữ liệu ở thành phố Buena Park ở miền nam California, cho biết cô đã bị mẫu xe VF8 chinh phục khi cô được cho chạy thử. Cô Natalie nằm trong số 45 khách hàng đầu tiên được Vinfast bàn giao xe. Cô nhận xe hôm 7/3.



Giải thích lý do chọn xe của Vinfast trong khi trên thị trường Mỹ có nhiều mẫu xe điện có tên tuổi, cô chỉ ra thiết kế, cấu tạo, giá thành và sản phẩm ‘made in Vietnam’.



Theo lời cô thì ‘VF8 có thiết kế đẹp nhất trên thị trường vào lúc này’ và cô ‘đặc biệt thích thiết kế đèn cánh chim’.



Do vợ chồng cô có hai con nhỏ cần phải lắp thêm ghế cho trẻ em trên xe nên cô ‘rất ưng chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái trên xe VF8’.



Về mặt giá thành, ngay cả khi VF8 không được hưởng khoản tín dụng thuế 7.500 đô la như các mẫu xe của Tesla, cô Natalie vẫn thấy nó ‘hợp lý’.



“Nếu chọn mẫu Y của Tesla thì tôi phải trả 75.000 đô la cho chiếc màu đỏ với đầy đủ tính năng tự lái,” chuyên gia phân tích dữ liệu này cho biết và nói thêm rằng một chiếc Vinfast tương tự có giá là 56.000 đô la.



Một lý do nữa khiến vợ chồng cô quyết định mua xe Vinfast là vì ‘đó là hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ’, cô nói.



“Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất qua Mỹ có chất lượng tốt từ quần áo đến đồ nội thất. Tại sao chúng ta không thử xe hơi của Việt Nam?”



Khi được hỏi về rủi ro của việc mua xe thương hiệu mới, cô nói cô ý thức rõ nhiều thương hiệu khác có tiếng tăm hơn Vinfast nhưng vì cô ‘quá thích thiết kế của Vinfast’ nên mới mua.



“Nói về xe điện thì tất cả đều là mới mẻ trừ Tesla lâu hơn một chút. Đó là lý do tại sao tôi cũng muốn thử Vinfast và cũng là để ủng hộ một thương hiệu Việt Nam,” cô nói thêm.



Về tầm chạy, cô nói năng lực hiện tại của VF8 đối với cô không thành vấn đề vì cô ‘hiện đang làm việc ở nhà, không lái thường, chủ yếu lái vòng vòng trong thành phố để đưa đón con, đi chợ’.

Cô khen ngợi tính năng tự lái của VF8 và cho biết chồng cô bật tính năng này khi bị kẹt xe trên đường cao tốc. “Nó tự lái rất êm, biết ngừng khi nào cần, biết điều chỉnh tốc độ cho tương tương với xe chạy đằng trước,” cô nói.



Ngoài ra, tính năng để bảng thông số (dashboard) lên cửa kính xe khiến cô cảm thấy như ‘thực tế ảo, liền mạch, nhìn không bị vướng mắc’.



Trả lời câu hỏi về dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, người khách hàng này kể lại một lần xe cô bị trục trặc là ‘bị tiếng ồn từ bánh xe phía sau bên phải’. Sau khi cô gọi vào hãng xe thì được gửi đến một đội sửa chữa lưu động cùng với một chiếc xe cho mượn để chạy đỡ.



“Họ nói vấn đề là của chân thắng. Họ đem xe về và giữ khoảng ba ngày để sửa chữa đồng thời cũng cập nhật tất cả phần mềm cũng như những lỗi nhỏ trong xe,” cô Natalie kể. “Sửa xong họ giao xe đến tận nơi và tự lái chiếc xe cho mượn về.”



Thậm chí khi cô bỏ quên đồ trên chiếc xe cho mượn, nhân viên hãng xe còn đem đến tận nhà trả cho cô, cũng theo lời kể của cô Natalie.



Về pin, cô cho biết được hãng xe ‘bảo hành 10 năm’. Tuy nhiên, lựa cho cho thuê pin (battery subscription) mà cô rất thích nhưng ngân hàng cho cô vay tiền mua xe ‘không chấp nhận’.



“Việt Nam là nước đông nam Á duy nhất làm được một chiếc xe, đem qua tới Mỹ và chạy được trên đất Mỹ - đó là một niềm tự hào rất lớn,” cô giãi bày.



“Tại sao lúc Tesla mới ra có rất nhiều người nghi ngờ, bây giờ nhìn lại thì bây giờ họ rất thành công,” cô lập luận. “Tại sao không cho Vinfast cơ hội?”