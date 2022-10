Mỹ trừng phạt các công ty Singapore và Marshall vì giúp Triều Tiên né cấm vận

Mỹ hôm 7/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới sau các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong tuần này để nhắm vào mạng lưới mua bán dầu mà Washington cho là hỗ trợ các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng và quân đội của họ.



Các lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty đăng ký tại Singapore và một công ty đăng ký tại Quần đảo Marshall, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, khi Washington tìm cách buộc Triều Tiên phải chịu hậu quả cho việc chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác để lách các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.



“Với việc trừng phạt các thực thể và cá nhân này, Hoa Kỳ đang gửi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có các hành động nhằm vào những ai ủng hộ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển và duy trì quân sự và kho vũ khí”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ.



Các lệnh trừng phạt này được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4/10, sự việc này thúc đẩy các cuộc tập trận tên lửa chung của Hàn Quốc và Mỹ.



Nhiều thập kỷ trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không triệt tiêu được các chương trình tên lửa và bom hạt nhân ngày càng tinh vi của Triều Tiên, và nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tỏ ra không quan tâm đến việc quay trở lại con đường ngoại giao thất bại mà ông theo đuổi với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Trước đó Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc và Nga dung dưỡng ông Kim bằng cách bảo vệ Bình Nhưỡng trước những nỗ lực củng cố lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.



Bộ Tài chính Mỹ hôm 7/10 cho biết các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào công ty Kwek Kee Seng có trụ sở tại Singapore, Chen Shih Huan có trụ sở tại Đài Loan và công ty New Eastern Shipping Co Ltd đăng ký Quần đảo Marshall mà Bộ Tài chính cho biết cũng có địa chỉ ở Trung Quốc và Singapore.



Bộ cáo buộc các công ty này có dính líu đến việc sở hữu hay quản lý một con tàu đã tham gia giao một số đợt hàng dầu lọc cho Triều Tiên.



Washington cho biết con tàu này đã chuyển dầu qua lại với các tàu của Triều Tiên và ít nhất có một lần giao hàng trực tiếp, vẫn Washington nói rằng con tàu này có ‘hoạt động vận chuyển lừa đảo’.



Các giám sát viên lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra rằng Triều Tiên đã nhiều lần né tránh các hạn chế giao thương những mặt hàng như than đá và dầu mỏ, thường bằng cách chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác trên biển.