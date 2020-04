10 tiểu bang Mỹ lên kế hoạch phối hợp để mở cửa kinh tế

Mười tiểu bang của Hoa Kỳ đang phối hợp các kế hoạch độc lập với Tòa Bạch ốc để mở lại các doanh nghiệp bị đóng cửa vì dịch Covid-19.

Hôm thứ Hai, 3 tiểu bang ở Bờ Tây Hoa Kỳ do Thống đốc California Gavin Newsom lãnh đạo, và 7 bang ở Bờ Đông do Thống đốc New York Andrew Cuomo dẫn đầu, cho biết các bang này sẽ thúc đẩy các kế hoạch có phối hợp để mở cửa kinh tế tại địa phương của họ.

Ngoại trừ Massachusetts, tất cả 9 bang còn lại đều nằm dưới quyền lãnh đạo của các thống đốc thuộc đảng Dân chủ.

10 tiểu bang này tổng cộng tạo ra 38,3% GDP - tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 4 năm 2019, nêu bật mức độ nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào các tiểu bang đông dân nhất.

Chỉ nội hai bang là California, bang lớn nhất, và New York, bang lớn thứ ba, đã chiếm khoảng 23% tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA).

Thông báo về kế hoạch của 10 bang được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump, người của Đảng Cộng hòa, tuyên bố bất kỳ quyết định nào về việc mở lại nền kinh tế cũng sẽ là quyết định của ông. Tòa Bạch Ốc cho biết là đang chuẩn bị các kế hoạch riêng và dự kiến sẽ sớm công bố các kế hoạch đó.

Trước đây TT Trump cũng từng đề nghị rằng ông muốn để các thống đốc tự ra quyết định này.

Ngoài ra, hai bang có đóng góp lớn nhất cho GDP là Texas và Florida, chiếm 14% tổng sản phẩm quốc nội. Cả hai bang đều nằm dưới quyền các thống đốc thuộc đảng Cộng hòa.

Thống đốc Newsom hôm qua cho biết California sẽ công bố chi tiết kế hoạch của họ với bang Oregon và Washington trong ngày hôm nay, thứ Ba 14/4.

Ở Đông Bắc Hoa Kỳ, các bang New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island và Massachusetts sẽ phối hợp để từng bước mở lại nền kinh tế của họ. Thống đốc New York Cuomo nói cuối cùng mỗi bang sẽ đưa ra quyết định riêng dựa trên các điều kiện cụ thể của mình.