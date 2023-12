Một năm kinh tế khó khăn, Việt Nam không đạt mục tiêu tăng trưởng

Việt Nam kết thúc năm 2023 với mức tăng trưởng kinh tế cả năm là 5,05%, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm 29/12, không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% mà Quốc hội đề ra.



Nếu không tính hai năm dịch Covid 2020 và 2021 thì tốc độ tăng trưởng 5,05% của Việt Nam là thấp nhất trong vòng 24 năm qua, thấp hơn cả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và giai đoạn 2012-2013 khi Việt Nam thắt chặt chính sách tài khóa do lạm phát tăng cao.



Quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện đã đạt 430 tỷ đô la Mỹ, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Nếu so với cách nay 20 năm thì quy mô kinh tế Việt Nam hiện nay đã tăng hơn gấp 10 lần. GDP của Việt Nam vào năm 2003 là 39,55 tỷ đô la.



GDP bình quân đầu người đạt 4.284 đô la, tăng 160 đô la so với năm ngoái, cũng theo số liệu của cơ quan thống kê được báo chí trong nước dẫn lại.



Tuy nhiên, điểm sáng là Việt Nam đã kiểm soát lạm phát thành công với mức chỉ số giá tiêu dùng, tức CPI, trong cả năm được công bố là 3,25%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 4,5%.



Tại hội nghị tổng kết ngành tài chính vào chiều ngày 27/12, phó Thủ tướng Lê Minh Khái được trang mạng VnExpress dẫn lời nói rằng kinh tế Việt Nam ‘chịu tác động chưa từng có từ bên ngoài và những vấn đề nội tại’.



Nền kinh tế Việt Nam vốn thiên về xuất khẩu với thị trường chính là Mỹ và khối EU. Nhu cầu các nước này sụt giảm khiến xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm 6,6% so với năm ngoái, đạt 693 tỷ đô la.



Nhiều doanh nghiệp không còn đơn hàng, phải đóng cửa. Hàng trăm ngàn công nhân bị mất việc, đời sống hết sức khó khăn. Tăng trưởng tín dụng thấp. Sức mua giảm, hoạt động kinh doanh buôn bán ế ẩm. Thị trường bất động sản gần như đóng băng.



Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua ở mức 3,62%, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê.



Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, được VnExpress dẫn lời nhấn mạnh kết quả tăng trưởng này của Việt Nam là ‘tốt hơn nhiều nước’ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều khó khăn.



“Chúng ta có thể thấy nỗ lực của Việt Nam qua việc tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước,” bà Hương được dẫn lời nói.