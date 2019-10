Mỹ muốn củng cố cuộc chiến chống IS

Hoa Kỳ muốn củng cố liên minh chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Syria, một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay sau khi thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi, thiệt mạng trong chiến dịch đột kích cuối tuần qua.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh trước cái chết của trùm khủng bố Baghdadi nhưng họ cùng với các chuyên gia an ninh khuyến cáo rằng IS, tổ chức thực hiện những tội ác chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và gây kinh hoàng cho đa số người Hồi giáo, vẫn là một mối đe dọa an ninh ở Syria và hơn thế nữa.

Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói Tổng thống Donald Trump, khi loan báo rút lực lượng Mỹ ra khỏi Bắc Syria hôm 6/10, không ngụ ý rằng Washington bỏ lại sau lưng cuộc chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo.

“Chưa bao giờ có ý tưởng rằng chúng tôi sẽ bỏ sứ mạng truy đuổi ISIS ... Đây là nỗ lức chính và vẫn tiếp tục,” giới chức này cho hay.

Ngoại trưởng các nước sẽ họp ở Washington ngày 14/11 để thảo luận về sứ mạng này.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành cuộc đột kích ở Syria, mà qua đó Baghdadi đã tự kết liễu đời mình cùng 3 người con bằng cách kích nổ áo có gài bom tự sát khi bị dồn vào một đường hầm.

Ông Trump hôm 28/10 cho biết ông có thể cho công bố một đoạn video của cuộc đột kích hôm 26/10.